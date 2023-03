Valeria Marini brand ambassador di B-Selfie

Valeria Marini sarà la brand ambassador del beauty brand B-SELFIE a Cosmoprof Worldwide Bologna 2023. Sarà presente domenica pomeriggio 19 marzo dalle ore 15.00 allo Stand B-SELFIE al Pad 29 Stand D37. Lancerà il beauty network B-SELFIE World, nuovi trattamenti beauty tra cui la linea Deep per rivitalizzare il viso.

La fiera beauty internazionale andrà in scena dal 17 al 20 marzo nella città emiliana, per il lancio del nuovo beauty network B-SELFIE World e dei nuovi trattamenti. Oltre la linea Deep la linea Carboxy CO2 senza aghi per la bellezza di viso e corpo. Valeria Marini torna a collaborare con il brand dopo i successi conseguiti insieme dal primo premio Estheti-Award 2017 per l’innovazione estetica dei prodotti.

Il beauty brand italiano con sede a Bergamo che dal 2016 ha rivoluzionato lo skincare con il primo filler fai-da-te. Si applica come un cerotto e le tecnologie ultra filler della linea Skincare Filler System viso. Si è affermato tra i maggiori player del mondo della bellezza e dei trattamenti estetici professionali pensati anche per un semplice uso domiciliare.

Tante le novità presentate

Tante novità come i trattamenti della nuova linea intraepidermica professionale Deep. Disponibile in tre diverse declinazioni B-SELFIE Deep, B-SELFIE Deep Tensor e B-SELFIE Deep DNA-RNA sia in versione PRO che retail, pensati per rivitalizzare e rigenerare il viso e promuovere un immediato effetto lifting. Inoltre il nuovissimo trattamento B-SELFIE Carboxy CO2 senza aghi, in grado di riprodurre gli effetti della carbossiterapia medicale. Attraverso però un’applicazione topica e non invasiva per la bellezza di viso e corpo.

Con oltre 350mila clienti consumer e 3,5 milioni di visite al nuovo sito e-commerce, B-SELFIE presenta a Cosmoprof il progetto del beauty network B-SELFIE World. Indirizzerà i clienti online ai 200 B-SELFIE Hub centri estetici che si affilieranno nel 2023. E che godranno di molteplici servizi anche di marketing e potranno contare su formulazioni PRO e retail per realizzare una metodica d’intervento completa ed efficace. Le campagne di marketing e di comunicazione crossmediali, che oggi contano quasi 200 milioni di visualizzazioni, saranno parte integrante di questo progetto. B-SELFIE dedicherà tutte le strategie finalizzate all’ottenimento di tanti nuovi clienti.