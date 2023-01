Valentina Tundo per CHEP Europe

CHEP, società specializzata in soluzioni per la supply chain, annuncia la nomina di Valentina Tundo a Carrier Management Director per l’Europa. Operativa in Italia Valentina farà capo a Pedro Gabaldon, Vice President of Logistics per CHEP Europe.

Nelle sue nuove mansioni, sarà responsabile del costante sviluppo ed esecuzione della nuova strategia aziendale europea di gestione dei trasporti. Una strategia imperniata su un uso ottimale della rete aziendale e sul miglioramento negli utilizzi dei camion. Facendo leva su soluzioni mirate per la supply chain e a carattere digitale in grado di migliorare l’esperienza dei clienti CHEP. Valentina formulerà inoltre il programma CHEP di decarbonizzazione dei trasporti per l’Europa, per conseguire gli obiettivi aziendali di decarbonizzazione per il 2040.

“È un grande piacere inaugurare questo nuovo programma in CHEP, dove spero di introdurre iniziative innovative in grado di migliorare l’esperienza offerta ai clienti e la nostra offerta di servizi”. Ha detto Valentina. “L’ottimizzazione delle supply chain dei clienti consentirà di incrementarne non solo l’efficienza, ma anche la sostenibilità”.

Chi è Valentina Tundo

Tundo è entrata a far parte del team CHEP nel gennaio 2020, in veste di Senior Manager, Supply Chain, Italy and Greece. Ha apportato miglioramenti alle reti di supply chain locali, implementato la roadmap di automazione dei centri servizi e aiutato l’Italia a conseguire una certificazione Lean & Green a tre stelle. Prima della sua esperienza in CHEP, ha rivestito la carica di Supply Chain Manager presso Eurotranciatura, azienda italiana specializzata nella produzione di macchinari industriali. Valentina ha conseguito una laurea in Scienze e un master in Ingegneria Industriale presso il Politecnico di Milano.

Pedro Gabaldon, Vice President of Logistics per CHEP Europe

“CHEP ha sempre adottato una politica all’insegna di innovazione, collaborazione e sostenibilità: è per questo motivo che ci affidiamo a professionisti come Valentina. La sua consolidata esperienza in consulenza e gestione della supply chain avrà un’influenza positiva sulla soddisfazione della clientela e sulla nostra performance aziendale”.