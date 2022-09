UBP nomina Soledad Rocio Acoroni e Sergio Trigo Paz

Union Bancaire Privée (UBP) accoglie Soledad Rocio Acoroni, in qualità di Portfolio Manager, con base a Zurigo e nomina Sergio Trigo Paz CIO & Head of Emerging Market Fixed Income. Basato a Londra, Sergio dirige un team di nove professionisti tra Zurigo, Londra e Hong Kong. Fino a marzo di quest’anno è stato a capo della divisione Debito dei mercati emergenti in BlackRock, dove ha lavorato per dieci anni.

Trigo Paz esperto trading e market-making

Prima di entrare in BlackRock nel 2012, è stato Head Emerging Markets Fixed Income e poi CIO di BNP Paribas Investment Partners. In precedenza, ha ricoperto vari ruoli in ambito trading e market-making sul debito dei mercati emergenti in diversi istituti a New York, Londra e Parigi.

Soledad Rocio Acoroni proviene da LarrainVial AM

La professionista proviene dalla società cilena LarrainVial AM, dove ha ricoperto il ruolo di Portfolio Manager. Il suo focus era sul debito corporate e le obbligazioni ESG e low – carbon sull’America latina, oltre che sul debito sovrano e corporate argentino.

Philippe Lespinard Head Asset Mng. e Head Alternative Fixed Income UBP

«Con questi due ingressi, UBP conferma la propria volontà di continuare a innovare un’asset class che ha un ruolo chiave. I mercati emergenti e, in particolare, l’obbligazionario emergente rappresentino un’importante fonte di performance. Soprattutto considerando che in quest’area il ciclo dei rialzi dei tassi è iniziato molto prima rispetto ai Paesi OCSE. Le nostre competenze nella ricerca ESG sono fondamentali in questo segmento e vogliamo rimanere innovativi lanciando nuovi prodotti grazie a talenti con una comprovata expertise».