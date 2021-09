Trime e BGG acquisiscono il 100% di FTG

Trime, partecipata da Wise Equity, e Bruno Generators Group (BGG) investono nella società americana FTG per accelerare la crescita in Nord America.

FTG, con base a New Castle (DE) è distributore delle torri faro Trime, dei generatori Tecnogen società del gruppo BGG, per il mercato nord-americano, e dei generatori TIER IV Final Tecnogen. Possiede una rete commerciale per servire operatori locali del mercato delle costruzioni, noleggio ed eventi con un fatturato 2021 superiore ai 20 milioni di dollari.

L’obiettivo di Trime e BGG – per il tramite della controllata Tecnogen – è quello di accelerare la crescita nel mercato americano. Inoltre attraverso questa operazione congiunta al 50%, potranno rafforzare la loro presenza e migliorare il livello di servizio offerto ai propri clienti. Trime e BGG costituiranno la propria filiale locale sulla base della struttura di FTG.

Steve Scattolini, managing director di FTG, continuerà a guidare la società in questa nuova fase di sviluppo, con il supporto delle strutture Trime e BGG.

Andrea Fontanella e Paolo Tacconi presidente e Ad di Trime

“Aver concluso questa operazione ci consente di rafforzare la presenza in USA del nostro gruppo ed estendere il posizionamento internazionale del gruppo. Quello americano è il più grande mercato mondiale di torri faro. In questa fase si trova in un momento di profondo cambiamento con un interesse sempre maggiore verso prodotti “green”, già diffusi in Europa”.

“Si tratta di un’operazione dall’elevato significato strategico. Ci consente di rafforzare la presenza su uno dei mercati più importanti al mondo e orientati a prodotti di alta qualità. Inoltre ci consente di valorizzare il lavoro fatto in anni di collaborazione con FTG, assicurando continuità di supporto per la clientela finale “.

