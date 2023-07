TMP group ha un nuovo Cfo

TMP è una tech-media company quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. E’ specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising, digital marketing ed eventi ibridi. Eventi ad alto contenuto tecnologico. Mauro Coltorti è il nuovo Chief Financial Officer (CFO) della Società.

Coltorti ha una lunga esperienza nei settori amministrativo, finanza e controllo

Coltorti – 63enne laureato in Economia e Commercio – vanta una esperienza nel settore amministrazione, finanza e controllo. Ha iniziato la carriera come Senior Auditor in Price Waterhouse Cooper. Ha poi continuato come Direttore Amministrativo e Finanziario in Cofisa SpA e successivamente come Chief Financial Officer (CFO) in Nomura International plc. E’ stato anche Senior Counsel, Finance Manager oltre che “free lance” nel ruolo di Chief Financial Officer (CFO) per diverse società. Prima di approdare in TMP Group, Coltorti ha lavorato come Founding Partner e CdA di Believe In Technology Srl (BIT), società operante nell’ambito del Venture Capital and Private Equity.

About TMP Group

TMP Group S.p.A. è una tech-media company italiana. Nata nel 2012 è specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti. Supporta le aziende attraverso aree operative – Digital, Experience, Production, Technology. Pone molta attenzione verso l’innovazione, la creatività e i nuovi media, investendo nel talento, piattaforme tecnologiche più evolute. E inoltre nel comparto del Metaverso e NFT blockchain.

Conta 4 sedi operative in Italia – a Milano, Santa Margherita di Belice, Torino e Roma. A cui ui si aggiungono importanti partnership commerciali a Londra, Parigi e Tokyo. Il team è composto da 34 risorse, età media 30 anni. Vanta un portfolio clienti molto diversificato, di brand nazionali e internazionali, attori di riferimento nei rispettivi settori. Nel 2021 ha fondato Hangar21, un digital production factory ecosystem situato a Milano.