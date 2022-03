Tesmec accoglie Hoop e Palladio nel suo capitale sociale

Hoop Capital e Palladio Holding, attraverso il club deal Fenice S.r.l. , entrano nel capitale di Tesmec con una quota del 4,8%. Tesmec è una multinazionale quotata all’Euronext STAR Milan di Borsa Italiana. La partecipazione acquisita attraverso Fenice si somma a quella detenuta direttamente da Palladio Holding (2,1%), raggiungendo complessivamente una quota del 6,9%.

Tesmec soluzioni per le infrastrutture

Tesmec è un solution provider italiano leader nella costruzione, manutenzione ed efficienza di infrastrutture per i segmenti energy, trencher (soluzioni di scavo) e ferroviario. Può contare su oltre 900 dipendenti e 194 milioni di euro di fatturato nel 2021.

“Crediamo che il potenziale tecnologico di cui dispone Tesmec garantirà un ruolo primario nei piani di sviluppo infrastrutturale attesi nei prossimi anni, in Europa e negli Stati Uniti”. Ha detto Elia Kuhnreich, presidente di Fenice e portfolio manager di Palladio Holding.

Secondo il founding partner di Hoop Capital, Antongiulio Marti, la società continua a ideare e strutturare operazioni di club deal su quotate italiane quando è possibile creare valore. “Riteniamo che Tesmec possa avere un ruolo di rilevanza globale nella fornitura di soluzioni per il mondo infrastrutturale, Anche grazie agli ingenti piani di investimento previsti a sostegno della ripresa post-pandemica”.

Hoop Capital consulenza per le PMI

Hoop Capital Srl, fondata nel 2020 da Antongiulio Marti e Armando Strofaldi, è una società di consulenza dedicata a strutturare operazioni di maggioranza o minoranza in PMI italiane. Sia quotate che non quotate, attraverso la formula del club deal. Inoltre, nella fase preparatoria al club deal, fornisce un servizio di consulenza strategica e di piano industriale alle startup e PMI coinvolte.

Palladio partner strategico di medio lungo periodo

Palladio è una holding di partecipazioni indipendente con capitale permanete che da oltre 40 anni investe in progetti di sviluppo. Si è imposta sul mercato come partner strategico di medio-lungo periodo per imprenditori ed aziende, un acceleratore di crescita, performance ed innovazione. Questo grazie ad un approccio pragmatico ed industriale, hands-on ed una gestione flessibile dei tempi e delle strutture d’investimento. Dispone di oltre 350 milioni di Euro di mezzi propri destinati a investimenti in PMI ad alto potenziale di crescita e vocazione internazionale. PFH vanta un azionariato stabile che integra cultura finanziaria e industriale e può contare inoltre su un consolidato network di industry expert ed investitori a livello nazionale ed internazionale.