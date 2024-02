Swegon Group acquisisce Steelnova Srl

Swegon Group è una multinazionale svedese leader nelle soluzioni per la ventilazione, riscaldamento, raffreddamento e ottimizzazione degli impianti di climatizzazione. Vanta un fatturato globale annuo di 700 milioni di Euro (dato 2022).

In Italia (ca. 120 milioni di fatturato, 450 dipendenti, dati 2022) controlla Swegon Operations Srl, azienda veneziana specializzata nella progettazione, produzione e vendita di pompe di calore e chiller per applicazioni civili ed industriali;

Steelnova Srl è un’azienda specializzata nelle lavorazioni di carpenteria di precisione. Ha sede a Padova e vanta un fatturato di 3 milioni di Euro e un team di 25 persone.

Il gruppo punta ad aumentare il proprio organico di oltre il 20%

Gli asset di Steelnova sono confluiti nella newco Swegon Components, controllata al 100% da Swegon Operations-

Nel 2023 in Italia il Gruppo ha registrato +25% di nuove assunzioni, altre ne sono previste nei prossimi 12 mesi.

La multinazionale svedese è leader nell’HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning) di proprietà di AB Latour. Steelnova Srl cede il ramo d’azienda alla newco Swegon Components che rafforza il controllo della catena di fornitura in Italia grazie a una verticalizzazione del modello industriale. E soprattutto grazie alla continuazione di una serie di investimenti sul territorio italiano, avviati dal 2010.

L’acquisizione è propedeutica al consolidamento della presenza del gruppo in Italia. Qui è presente dal 2010 tramite l’acquisizione di Blue Box Srl, divenuta poi Swegon Operations Srl, azienda con molte competenze nella realizzazione di chiller e pompe di calore. Nonché di soluzioni tecnologiche che garantiscono attenzione nella riduzione dei consumi energetici e una accuratezza nella tracciatura e nella minimizzazione dell’emissione di CO2. L’obiettivo del gruppo è essere una delle realtà più attive nel consolidamento della frammentata e locale industria europea dell’HVAC.

L’azienda fa leva su centri di competenza riconosciuti a livello internazionale

Le competenze territoriali sono fondamentali per Swegon. L’azienda ha avviato iniziative di welfare verso i collaboratori con l’obiettivo di alzare quanto più possibile il tasso di retention. E inoltre per innestare nel team giovani talenti per supportare la crescita futura del gruppo in Italia. Un mercato trainato da trend macroeconomici legati alla decarbonizzazione, elettrificazione ed efficienza energetica oltre che dagli obiettivi di crescita sostenibile.

Massimo Boischio, Amministratore Delegato di Swegon Operations

“Il modello operativo di Swegon riconosce il valore e l’importanza di investire sulle organizzazioni locali per renderle nuclei strategici di decisione e visione. Il controllo della filiera produttiva, possibile anche grazie a questa operazione, potrà assicurare la qualità del prodotto e la flessibilità operativa. Questo in un mercato dinamico come quello della ventilazione e dell’aria condizionata”.