SPS 2023 presenta le novità LAPP

L’undicesima edizione di SPS Italia, fiera per l’industria intelligente, digitale e flessibile, sarà un’occasione per presentare le novità firmate LAPP.

Nel segno della sostenibilità

Il leader dello sviluppo e produzione di soluzioni integrate nella tecnologia di connessione e cablaggio, partecipa alla manifestazione fieristica con alcune recenti prodotti.

Roberto Pomari, Managing Director di LAPP Italia

“Perseguire un business sostenibile è nel nostro DNA, al pari della nostra promessa di collegare il mondo in modo affidabile. La sostenibilità gioca, infatti, un ruolo centrale in tutti i processi aziendali. Dallo sviluppo dei prodotti, fino alla loro realizzazione. LAPP utilizza la matrice di materialità quale strumento per identificare i processi con un impatto ambientale rilevante. E inoltre per misurare gli elementi che dimostrano l’impegno dell’azienda nell’essere etica e responsabile in termini ambientali, sociali e di governance”.

Investire in innovazione con un design di cavi e connettori production-friendly

Per LAPP è imperativo investire in innovazione con un design di cavi e connettori production-friendly. Un design concepito per garantire un elevato standard di qualità, affidabilità nel tempo e un TCO (Total Cost of Ownership) ridotto al minimo. Questo grazie a inferiori fermi macchina e spese di manutenzione. LAPP promuove l’adozione di materiali ecocompatibili e riciclabili, che anticipano e soddisfano le normative internazionali, riducendo al minimo gli scarti di produzione.

Un approccio virtuoso, che si declina concretamente dai primi pressacavi al mondo in ottone senza piombo Lead Free. Fino alla nuova gamma di cavi multipolari di controllo e comando, privi di alogeni ÖLFLEX® 127 HLSH e HFFR (Halogen-Free Flame Retardant). Caratterizzata da un design flessibile e maneggevole risulta ideale per torsioni in turbine eoliche e per l’installazione in zone ad alto rischio di incendio. E’ possibile grazie alla guaina esterna resistente ai raggi UV. E inoltre alle proprietà autoestinguenti dei materiali, che riducono il rischio di propagazione della fiamma e la densità dei fumi tossici.

LAPP si rende interprete della transizione energetica

Sviluppa prodotti mirati a una produzione di energia elettrica sostenibile. Promuove l’alimentazione DC in impianti industriali, mediante ÖLFLEX® DC 100 e in impianti di distribuzione dell’energia con ÖLFLEX® DC GRID 100. Quest’ultimo è un cavo di collegamento, con codifica colore conforme alla DIN EN 60445. Inoltre oltre a essere adatto per la posa interrata, è di facile utilizzo e installazione, grazie alla sua struttura flessibile.

La tecnologia zeroCM®

La tecnologia non elimina le cause delle interferenze elettromagnetiche, ma gestisce uno dei punti chiave attraverso il quale l’interferenza entra nel sistema. Sempre più centrale nelle smart factory questa innovativa tecnologia brevettata apre le porte a nuove possibilità. Sia nella progettazione dei cavi, all’insegna di prestazioni sempre più elevate anche in termini di protezione da interferenze EMI.

ETHERLINE® ACCESS PN IP67, ÖLFLEX® CLASSIC PN, EPIC® POWER M12L e M12K

Gli switch certificati per reti PROFINET® per applicazioni decentralizzate ETHERLINE® ACCESS PN IP67 sono un sistema di trasmissione dati per tecnologia ethernet. Grazie ai connettori circolari M12, si ottiene un cablaggio più sicuro e resistente. Inoltre possono essere utilizzati in collegamenti direttamente sul bordo-macchina.

Il cavo ÖLFLEX® CLASSIC PN, per l’alimentazione di dispositivi PROFINET® a 24V, presenta spessori di isolamento ridotti per un minore ingombro. Il suo design flessibile lo rende ideale per torsioni in turbine eoliche.

Connettori industriali compatti, EPIC® POWER M12L e EPIC® POWER M12K ampliano la gamma dei connettori circolari. Con una filettatura metrica M12, il primo, con codifica L, è adatto per l’alimentazione in bassa tensione di dispositivi come moduli I/O decentralizzati. E con motori a corrente continua fino a 63V e 16 A, mentre il secondo, con codifica K, può alimentare dispositivi trifase in corrente alternata per correnti fino a 16 A e tensioni fino a 630V.

“La strategia a tutto tondo di LAPP oltre a includere prodotti e processi. Verte su un’assunzione di responsabilità verso i clienti, i dipendenti e le loro famiglie. Un fil rouge che, come un cavo, interconnette una cultura aziendale globale ma allo stesso tempo, sensibile alla coesione sociale locale. Come sostenere i giovani talenti e promuovere un equilibrato work-life balance. L’obiettivo è ridurre la sua impronta di CO2. LAPP ha intrapreso diverse iniziative negli ultimi anni tra cui Treedom, grazie a cui sta sostenendo la creazione di una foresta. E’ costituita da 300 alberi, per supportare le comunità locali nel mondo”.