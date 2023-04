SoftwareOne nomina il nuovo CEO Brian Duffy

SoftwareOne nomina Brian Duffy come nuovo Chief Executive Officer (CEO). A partire da maggio 2023 succederà a Dieter Schlosser. Brian arriva da SAP dove negli ultimi anni ha ricoperto la carica di President of Cloud.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Brian in SoftwareOne”. Ha detto Daniel von Stockar, presidente del consiglio di amministrazione di SoftwareOne. “Come leader tecnologico globale, Brian ha un curriculum impressionante. Inclusa una comprovata capacità di guidare l’innovazione, la crescita e il successo dei clienti. Siamo fiduciosi che guiderà con successo anche SoftwareOne nella sua prossima fase di crescita. Aiuterà i clienti a massimizzare i loro investimenti tecnologici. A nome dell’intero CdA, vorrei ringraziare Dieter per il suo eccezionale contributo a SoftwareOne nell’ultimo decennio. Gli auguro tutto il meglio per il suo futuro”.

Una piattaforma globale con soluzioni software e cloud mirati

“Sono entusiasta dell’opportunità di guidare SoftwareOne”. Ha dichiarato Brian Duffy. “L’incredibile team creato da Dieter ha prodotto una piattaforma globale di soluzioni software e cloud e di servizi mirati a far ottenere risultati di successo. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con l’intero personale di SoftwareOne, l’Executive Board e il CdA. Obiettivo massimizzare il potenziale dell’azienda. Insieme, estenderemo la nostra capacità di aiutare i clienti a sfruttare appieno i vantaggi tecnologici ed economici del passaggio al cloud. Al contempo promuovendo una crescita redditizia e la creazione di valore per gli azionisti di SoftwareOne”.

Unìesperienza di oltre 20 anni in SAP

Brian entra in SoftwareOne dopo aver trascorso quasi 20 anni in SAP. Nell’ultima posizione ricoperta è stato President of Cloud, responsabile della creazione e della crescita di “RISE with SAP”. Una iniziativa strategica per spostare i clienti nel cloud. Prima di ricoprire questo ruolo, Brian è stato President of Northern Europe, con la responsabilità dell’attività end-to-end della Region. Inclusa la supervisione della pianificazione del go-to-market, delle strategie di vendita e del reclutamento dei partner. È stato anche Head of Global Strategic Initiatives, incaricato di negoziare accordi commerciali chiave a livello globale. Durante il suo mandato, Brian ha vissuto negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone e in Cina. E’ stato anche membro del consiglio globale per la sostenibilità e sponsor esecutivo di Diversity & Inclusion.

“È stato un privilegio guidare SoftwareOne”. Ha aggiunto Dieter Schlosser. “Abbiamo registrato un grande successo nel corso degli anni e il merito va all’intera squadra di SoftwareOne, nei nostri 90 paesi. L’azienda entra nella fase successiva del suo percorso di crescita. Ora è il momento naturale per me di passare il testimone a un nuovo leader. Lavorerò a stretto contatto con Brian per garantire una transizione lineare”.

Dieter Schlosser è entrato a far parte di SoftwareOne nel 2012 come COO. Eì stato CEO da gennaio 2019. Durante il suo mandato come CEO, ha supervisionato l’acquisizione di Comparex, l’IPO di SoftwareOne nell’ottobre 2019. Nonché la sua trasformazione in un fornitore globale di software e soluzioni cloud, con ricavi che nel 2022 sono raddoppiati di oltre 1 miliardo di franchi svizzeri.

Chi è SoftwareOne

SoftwareOne è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche software e cloud end-to-end, con sede in Svizzera. Consente alle aziende di sviluppare e implementare in modo olistico le loro strategie di trasformazione aziendale, tecnologica e digitale. Aiuta i suoi clienti a modernizzare le applicazioni e a migrare i carichi di lavoro critici su cloud pubblici, gestendo e ottimizzando al contempo il software, le licenze e le risorse cloud correlate. Le sue offerte sono collegate da PyraCloud, la piattaforma digitale proprietaria di SoftwareOne che fornisce ai clienti un’intelligence utilizzabile basata sui dati. Con circa 9.000 dipendenti e capacità di vendita e assistenza in 90 Paesi, SoftwareOne fornisce a circa 65.000 clienti soluzioni software e cloud di oltre 7.500 editori.

Le azioni di SoftwareOne (SWON) sono quotate alla SIX Swiss Exchange.