Sitip è fornitore ufficiale del Giro d’Italia

Anche per questa edizione Sitip è il fornitore ufficiale del Giro d’Italia, ma anche della Tirreno Adriatico e del Giro di Sicilia. Invece è partner ufficiale di Ride Green, Gran Fondo Strade Bianche, Il Lombardia, Gran Fondo Il Lombardia e Giro di Sicilia.

In che cosa consiste la collaborazione con il Giro

Sitip fornisce il tessuto riciclato della linea Native Sustainable Textiles e il logo sulle maglie ufficiali del Giro d’Italia. Inoltre presenta le Maglie Classifica con un esclusivo social video dedicato al loro lancio e il video “Making of Maglia Rosa”. Per questa edizione del Giro Sitip utilizzerà una comunicazione a mezzo stampa, web, video e social e attività di pr e marketing in collaborazione con RCS. E anche il sito ufficiale giroditalia.it si “tingerà” del blu di Sitip-

Non solo Giro

Per il Giro d’Italia Ride Green sarà partner ufficiale. La Tirreno-Adriatico sarà fornitore ufficiale, con la presenza del logo sulle maglie classifica. Per Il Lombardia e Il Lombardia Gran Fondo sarà partner ufficiale con il proprio logo su tutte le comunicazioni e sulla campagna stampa, su striscioni pubblicitari e cartelli fissi;

Per Strade Bianche Gran Fondo sarà partner ufficiale e per Strade Bianche Pro avrà un settore di sterrato personalizzato. Nel Giro di Sicilia sarà fornitore ufficiale con il logo presente sulle maglie ufficiali.

Silvana Pezzoli vicepresidente e direttore commerciale di Sitip

“Siamo felici di aver posto le basi per una partnership strategica pluriennale con RCS Sports & Events, che riguarda non solo il Giro d’Italia, in qualità di fornitore ufficiale. Ma anche le altre competizioni ciclistiche del gruppo, con un importante piano di comunicazione. Essere a fianco dei campioni e dei tifosi che seguono con passione tali gare consolida il legame dell’azienda con il mondo dello sport.