Silvia Wang ci riprova con Serenis

Visto che quadruplicano i casi di ansia nel mondo la fondatrice di ProntoPro Silvia Wang lancia Serenis,

azienda per un benessere mentale più accessibile.

Silvia Wang è l’imprenditrice che ha fondato ProntoPro, una delle piattaforme più note in Italia dedicata a piccoli e grandi professionisti. Ora si lancia in una nuova avventura imprenditoriale. Si chiama Serenis.it, startup che offre, attraverso un portale, supporto psicologico e psicoterapia in videochiamata.

“Prima del Coronavirus, le situazioni di disagio psicologico strutturato riguardavano circa 17 milioni di italiani.” dice l’imprenditrice. “Nell’ultimo anno la richiesta di supporto psicologico in Italia è cresciuta del 40%, ed è solo la punta dell’iceberg. Ho vissuto in prima persona i disagi psicologici del Covid e non sapevo da che parte iniziare per cercare supporto. Ho creato una realtà in grado di sostenere chi vuole intraprendere un percorso di benessere mentale, con una garanzia di qualità, scientificità e personalizzazione”.

Silvia Wang imprenditrice di successo

Alla base di questo progetto, la convinzione che tutti dovremmo prenderci cura della nostra mente tanto quanto del nostro corpo. Perché da questo dipende il benessere nostro, di chi ci circonda e della società stessa. Una visione, quella di Silvia Wang, condivisa da numerosi altri imprenditori che hanno voluto affiancarla e sostenerla in qualità di business angels. Tra questi i 4 fondatori di Bending Spoons, Alessandro Petazzi di Musement, Vito Lomele di Jobrapido, Matteo Lai di Empatica. Inoltre uno dei founder di LaFarmacia, Guglielmo Notarbartolo di Villarosa di Anya Capital, Paolo de Nadai di WeRoad e ScuolaZoo, Veronica Diquattro di Dazn.

Una seduta in videochiamata

Con un approccio paziente-centrico e scientifico, la piattaforma offre la possibilità di poter fare online, in videochiamata, le sedute di psicoterapia, puntando al massimo della qualità. Serenis si differenzia per offrire solo psicoterapeuti altamente qualificati. “Si tratta di figure che superano un processo di selezione a numero chiuso, vagliate da un ente indipendente”. Dice Wang, che per la sua startup si avvale di un Medical Advisory Board composto da membri esterni e indipendenti che supportano il team.

Silvia Wang nasce nel 1986 a Milano da genitori cinesi. Si laurea con lode in marketing management all’università Bocconi di Milano. Nel 2012 si trasferisce all’estero e lavora presso diverse startup di Rocket Internet (tra cui Zalora e Lamido, startup del gruppo Lazada, acquistata poi da Alibaba). Nel 2015 torna in Italia e fonda, con il marito Marco Ogliengo, ProntoPro. In 2 anni, la startup diventa il marketplace di servizi numero 1 in Italia. Silvia ha fatto l’exit da ProntoPro all’inizio del 2021. A Giugno del 2021 Silvia fonda Serenis.

