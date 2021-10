Sendabox main sponsor dell’AC Monza

La piattaforma di logistica e spedizioni online Sendabox entra a far parte del nucleo di main sponsor dell’AC Monza, il club diretto da Adriano Galliani, che punta dritto alla serie A.

La società digitale è parte del gruppo ITLM, specializzata nelle spedizioni nazionali ed internazionali e nella logistica integrata per grandi e-commerce e privati. Il rinnovo della partnership con AC Monza prevede il passaggio da sponsor bronze a main sponsor della squadra.

La scelta di Sendabox nasce dalla condivisione della passione, determinazione e spirito di squadra. L’attuale dirigenza dell’ AC Monza, acquistata nel 2018 da Fininvest, con Adriano Galliani come ad, ha organizzato una campagna di rafforzamento. Questo per puntare dritta alla serie A.

Sendabox è stata fondata da Federico Pozzi Chiesa, imprenditore e ad del gruppo Italmondo (presente in Italia da oltre 65 anni nei trasporti italiani e internazionali). Nata nel 2013 come comparatore online di spedizioni in pochi anni è diventata la prima piattaforma di logistica elettronica e spedizioni online in Italia. La sua crescita annua è del 30% ed è capace di gestire oltre 2 milioni di spedizioni/anno. La partnership costituisce una opportunità di visibilità per il brand che sarà presente sulle reti SkySport, Rai, Dazn e Mediaset e su tutti i canali digital del Monza Calcio. Inoltre sarà presente nella cartellonistica led dello stadio, nonché l’occasione di offrire ai propri clienti un ingresso privilegiato.

Adriano Galliani ad dell’AC Monza

“Sendabox è una realtà giovane e ambiziosa in un settore dinamico e competitivo con molte analogie rispetto ai valori dell’AC Monza. Faccio i complimenti al gruppo ITLM per aver visto nel calcio e nell’AC Monza il giusto veicolo per crescere in visibilità. L’upgrade rende orgogliosa tutta la società”.

“Intensifichiamo questa sponsorship con il Monza”, dice Federico Pozzi Chiesa, fondatore di Sendabox e di Supernova Hub,”perché siamo una realtà nata piccola che cresce e ottenere risultati. Abbiamo sentito una comunanza di valori con AC Monza, che come noi intende dare sempre il meglio.”

Valentina Pavan dg di Sendabox

“Accostarci al calcio significa entrare tutte le settimane nelle case di moltissime famiglie e farci conoscere da un bacino di persone molto ampio. Questa partnership rappresenta un’alleanza con una squadra con cui condividiamo tanto entusiasmo e una forte ambizione. La stessa ambizione che ha portato Sendabox a crescere rapidamente da start-up a scale-up. Con AC Monza condividiamo i valori di passione e determinazione nell’affrontare le sfide e lavoro di squadra.”

Chi è Supernova Hub

Supernova Hub è l’incubatore di ITLM fondato nel 2016 da Federico Pozzi Chiesa. Attraverso Supernova Hub, il gruppo ha investito10 milioni di euro in 12 startup, tra cui Supernova Factory, Sendabox, IoRitiro, Termostore, Zoro.ai, BorsadelCredito.it.

Share