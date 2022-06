Saleri diventa fornitore ufficiale di Ducati

Saleri, l’azienda specialista nello sviluppo di sistemi per il Thermal Management è entrata nel programma Fornitori Ufficiali Ducati. Non da sola. Infatti è in compagnia di un gruppo selezionato di aziende che collaborano a stretto contatto con la casa motociclistica italiana per lo sviluppo dei propri modelli.

L’azienda di Lumezzane (Bs) leader nella progettazione e produzione di sistemi per il Thermal Management per autovetture, contribuirà allo sviluppo dei mezzi della casa di Borgo Panigale. Ogni anno, il programma di forniture vede aderire importanti aziende provenienti dal mondo delle due ruote e, nel caso di Saleri, quattro ruote.

Saleri ha completato il primo step di forniture prototipali, i tecnici R&D Ducati stanno testando le pompe elettriche per importanti progetti sui quali Ducati sta investendo. La Casa motociclistica di Borgo Panigale, eccellenza italiana per design e tecnologia, ha scelto Saleri per l’ampio know-how, la 80ennale esperienza e consolidata partnership con i premium brand auto mondiali, tra cui AUDI AG.

“E’ una partnership che premia non solo il profondo know-how tecnologico dell’azienda, ma anche la forza propulsiva del nostro team, di tutte le persone di Saleri”. Ha detto Matteo Cosmi, Managing Director di Industrie Saleri Italo S.p.A.. Che così continua. “I fattori chiave sono la conoscenza, maturata a fianco dei principali carmaker mondiali, nell’ambito powertrain tradizionale e full electric. Inoltre la forte specializzazione nella gestione dell’energia termica – thermal management – e il dinamismo nell’adattare le nostre soluzioni alle richieste dei clienti.”

Chi è Saleri.com

Fondata nel 1942, Industrie Saleri Italo S.p.A. è a capo del Gruppo internazionale (“Saleri Group”) leader nello sviluppo di soluzioni per il Thermal Management per l’industria automotive. E come fornitore Tier 1 per il primo equipaggiamento, nel segmento premium brands. I sistemi di Thermal Management sono co-disegnati direttamente con il cliente, in ogni fase del processo. Dal concepimento del prodotto, attraverso la prototipazione e sino alla produzione di massa. Il Gruppo opera, inoltre, nel mercato indipendente aftermarket, proponendo prodotti per il raffreddamento e parti motore qualitativamente equivalenti all’originale in termini di performance e affidabilità. E’ presente a livello globale attraverso 6 filiali con distribuzione in 55 mercati nazionali. Impiega circa 600 persone e nel 2021 ha sviluppato un giro d’affari per circa 160 milioni di euro.