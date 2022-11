Remy Guyot è direttore dello sviluppo per KeyPL EU di XPO

Remy Guyot è stato nominato Direttore del Business Development per KeyPL® – Europa XPO Logistics. Si tratta della soluzione 4PL di nuova generazione proprietaria di XPO per la gestione end-to-end delle catene di approvvigionamento.

Guyot riporterà a Jean-Marc Lami, Direttore Generale XPO, KeyPL

“L’esperienza di Remy nell’ottimizzazione della logistica è un valore unico per i clienti interessati alla nostra soluzione 4PL integrata così come ai servizi della Torre di Controllo. La sua leadership del nostro piano strategico di KeyPL ci permetterà quindi di espandere la nostra presenza in Europa”.

Ingegnere industriale e venditore

Guyot ha una doppia formazione in ingegneria industriale e vendite, con esperienza anche nella gestione del cambiamento strategico per le operazioni di trasporto e logistica negli Usa, Messico e Cina. Inoltre ha una laurea in Ingegneria presso l’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne (EMSE) e un master in Ingegneria Finanziaria presso la Emlyon Business School.

Attraverso la sua soluzione KeyPL, XPO offre un servizio 4PL su misura dei clienti nei settori verticali. Da quello tecnologico all’automobilistico, chimico, edile, dell’imballaggio alimentare e della distribuzione. L’azienda gestisce la pianificazione e l’approvvigionamento dei trasporti personalizzati, il monitoraggio digitale delle spedizioni in transito. E inoltre il pagamento delle merci e la reportistica. XPO assegna un team dedicato a ciascun cliente KeyPL per concentrarsi sulla fornitura di valore attraverso prestazioni superiori che vengono continuamente migliorate nel tempo.

Chi è XPO

XPO è uno dei maggiori fornitori di trasporti a carico ridotto (LTL) del Nord America, con una tecnologia proprietaria che sposta i prodotti in modo efficiente attraverso la sua rete. Insieme all’Europa XPO serve quasi 43.000 spedizionieri attraverso 564 sedi e 38.000 dipendenti. La società ha sede a Greenwich, Connecticut (USA).