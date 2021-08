Raja acquisisce Viking. La saga continua

Raja leader della distribuzione di attrezzature aziendali con l’aiuto del fondo d’investimento Aurelius ha acquistato Viking il marchio di e-commerce di Office Depot Europe. Si tratta di un’azienda che fa gola. Infatti Viking è uno dei principali attori nella distribuzione BtoB di forniture per ufficio, impiega 1500 persone e genera un fatturato di 500 milioni. Per Raja questa acquisizione è in linea con la strategia di incremento delle vendite, l’ampliamento della base di clienti e la diversificazione dell’offerta.

Danièle Kapel-Marcovici presidente e ceo del Gruppo RAJA

“Questa acquisizione rappresenta una opportunità strategica per rafforzare la nostra posizione nei paesi europei dove siamo già presenti con le nostre filiali. L’acquisizione è in linea con la nostra vision strategica. Essere un partner globale per le imprese europee, dalle piccole start-up alle grandi aziende. Rafforzerà inoltre la nostra partnership con marchi riconosciuti a livello mondiale”.

Protagonisti della distribuzione di forniture per ufficio

Viking Office Products è entrata in Europa nel 1990, prima nel Regno Unito e poi negli altri paesi. Ha rivoluzionato la distribuzione di forniture per ufficio via catalogo grazie al know-how nelle tecniche di vendita a distanza. Acquisita da Office Depot nel 1998, e dal fondo d’investimento tedesco Aurelius nel 2017, Viking è un leader delle forniture per ufficio.

Le società acquisite, con sede a Venlo nei Paesi Bassi, servono 1,2 milioni di clienti in Europa e hanno due grandi centri di distribuzione a Großostheim in Germania e Leicester UK. Questa acquisizione permetterà di servire oltre 2,2 milioni di clienti europei e di raggiungere un fatturato di oltre 1,6 miliardi di euro (2021).

Raffael Reinhold ceo di Office Depot Europa

“Raja offre una base eccellente per il futuro della nostra azienda, con un potenziale di cooperazione e sviluppo proficui. Il riallineamento strategico ai nostri mercati e le attività principali ci hanno reso altresì interessanti per il nostro acquirente strategico Raja”.

Gli imballaggi del Gruppo RAJA

Raja è il principale distributore multicanale europeo di forniture e attrezzature per le aziende. Presente in 18 Paesi con 24 società offre la più grande gamma di imballaggi in Europa. Inoltre dispone di un assortimento completo di forniture e mobili per ufficio, attrezzature industriali e prodotti per l’igiene, manutenzione e dispositivi per la protezione personale. Le aziende del gruppo servono un milione di clienti in Europa, dalle start-up alle multinazionali, in tutti i settori di attività: distribuzione, industria, e-commerce, servizi e pubblica amministrazione. Gruppo francese indipendente fondato nel 1954, Raja ha sede a Roissy vicino a Parigi, in Francia, 3.000 dipendenti e un fatturato di 1.120 milioni di euro (previsioni 2021).

Il fornitore che fa la differenza

Office Depot Europe è un fornitore di soluzioni per gli ambienti di lavoro, che opera in diversi Paesi e in collaborazione con i principali marchi mondiali e start-up. Con il marchio Office Depot e Viking fornisce competenze in forniture per ufficio, tecnologia, scrittura, strutture, mobili, cancelleria, archiviazione e altro ancora.

I soldi sono di Aurelius

Aurelius è un gruppo di investimento europeo con uffici a Monaco, Londra, Stoccolma, Madrid, Amsterdam e Lussemburgo. Dalla sua creazione nel 2006 da piccolo investitore locale specializzato in risanamento è diventato gestore multi-asset internazionale.

