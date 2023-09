Quantis nomina Allon Zeitoun

Dalla sede di Parigi, Zeitoun guiderà il team Quantis con l’obiettivo di continuare a supportare le imprese clienti nell’operare all’interno dei limiti del pianeta.

Guiderà la società nella trasformazione sostenibile delle aziende

“Quantis è una realtà molto variegata dove scienziati, ingegneri e consulenti talentuosi e motivati ogni giorno lavorano a fianco delle aziende. Per accompagnarle in un percorso che ha come traguardo la sostenibilità. Quantis è un partner affidabile in questa transizione. Un processo che è già in atto, ma che deve compiersi più velocemente perché il pianeta ne ha bisogno e non può più aspettare”. Ha detto Zeitoun.

Il manager vanta oltre un decennio di esperienza nella consulenza strategica, in particolare otto anni trascorsi presso la società madre di Quantis, Boston Consulting Group (BCG). Ha maturato ampia conoscenza nei settori dei beni di consumo e della sanità, supportando trasformazioni aziendali strategiche su larga scala. Ha ricoperto il ruolo di CEO di Naturalia, società leader nel mondo dell’alimentazione biologica. Realtà cresciuta grazie alla sua guida diventando la prima e realtà francese nel settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari certificata B Corp.

Quantis continua a rafforzare le competenze in materia di clima e sostenibilità

Dall’acquisizione da parte di BCG nel 2022 la società ha continuato a rafforzare le proprie competenze in materia di clima e sostenibilità. E proseguirà in questa direzione. Allon che coordinerà il team nella collaborazione con aziende internazionali, impegnate nel processo di transizione per ridurre l’impatto ambientale dei propri business. Il percorso consulenziale maturato ha permesso al Zeitoun di acquisire uno stile di leadership che combina la visione strategica all’orientamento tattico e commerciale.

Guillaume Charlin, AD e senior partner di BCG e Presidente di Quantis

“Con Allon nel nostro team continueremo nel percorso che Quantis ha tracciato negli ultimi 17 anni. Allon è la persona più adatta per guidare l’azienda siamo impazienti di vederlo all’opera nel nuovo ruolo globale a lui affidato”.

“La nostra società da anni è partner di imprese di primissimo livello, sia in Italia sia a livello internazionale. Nei settori in forte crescita come la cosmetica, la moda e il settore alimentare. Settori che stanno intraprendendo un importante quanto impegnativo percorso di rinnovamento sulla strada verso la sostenibilità. L’ingresso di Allon rappresenterà un valore aggiunto grazie all’expertise maturata nel food e nel food retail, settori strategici in Italia e critici per la trasformazione sostenibile”. Ha detto Simone Pedrazzini, Director di Quantis in Italia.