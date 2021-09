PTA payment rinnova l’accordo con EML

PTA Payment Solutions e EML Payments hanno sottoscritto un accordo quinquennale che interesserà 75 centri commerciali tra Italia, Francia e Spagna. Il nuovo accordo punta ad aumentare i ricavi dei centri commerciali clienti e il drive to store da parte dei visitatori.

Da una parte c’è uno dei leader nel mercato delle gift card dedicate ai centri commerciali, dall’ altra una potenza mondiale in soluzioni di pagamento per i centri commerciali e outlet di lusso. La rinnovata – e più estesa . collaborazione tra PTA Payment e EML Payments evidenzia l’importanza dei pagamenti tramite smartphone e le opzioni di Buy Now Pay Later (BNPL). L’obiettivo strategico è quello di offrire una customer experience più evoluta.

Riccardo Negri coo di PTA Payment Solutions

“Consolidando la collaborazione, iniziata con EML nel 2015, andiamo a rafforzare la nostra presenza all’interno del panorama europeo dove collaboriamo con oltre 600 centri commerciali. La nostra proposizione phygital si sviluppa grazie a una strategia drive-to-store con l’obiettivo di incrementare la fidelizzazione e l’engagement del cliente”

“Il modello B2B di PTA è sinergico ai nostri obiettivi di crescita all’interno dei centri commerciali ed è funzionale alla ripresa dei consumi post Coronavirus”. Ha detto Nikki Evans, ceo Europe di EML.

Pagamenti in 650 centri commerciali

PTA Group con una solida presenza in più di 650 centri commerciali, tra Italia ed estero, è in grado incontra i bisogni e le aspettative delle aziende e quando può li tradurle in servizi “a misura”. PTA coordina e gestisce iniziative di marchi internazionali interessati ad entrare in contatto con i visitatori del centro commerciale. L’obiettivo è quello di sviluppare strategie marketing ad hoc, proponendo servizi personalizzati, ideando e fornendo soluzioni destinate all’engagement della clientela.

