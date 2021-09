ProfumeriaWeb rafforza la squadra con Vivian Ceresero

ProfumeriaWeb, leader nel beauty eCommerce, annuncia l’inserimento di Vivian Ceresero nel ruolo di head of dgital strategy per rafforzare il team che guida l’azienda e per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale. ProfumeriaWeb è stato fondato nel 2010 da Vincenzo Cioffi. Ceresero interverrà nella strategica di comunicazione, nelle data platform per l’analisi del comportamento del consumatore e nella strategia digitale.

L’eCommerce punta a mantenere e sostenere il suo ruolo nell’innovazione al servizio e nella soddisfazione dei clienti. Ma punta anche a rafforzare il posizionamento sui canali social con un piano di azione in linea con l’evoluzione del mercato e il disegno strategico. Questi gli obiettivi dell’inserimento, che punta ad aumentare la capacità di ProfumeriaWeb di implementare la strategia delineata nell’ultimo piano industriale.

ProfumeriaWeb l'eCommerce diventa tutto nuovo

“In quest’ottica quindi si inserisce la nomina di Vivian Ceresero nel ruolo di head of digital strategy, a presidio e rafforzamento delle scelte del marketing digitale, dell’eCommerce e di nuovi canali”. Ha detto Vincenzo Cioffi, founder e ceo di ProfumeriaWeb. “Ceresero possiede quindi capacità di visione, competenza nelle tematiche digitali che vanno dal programmatic advertising alla data strategy. Sono certo che potrà portare avanti il progetto di innovazione tecnologica aziendale e confermarci come leader.

“Sono molto contenta della fiducia che mi è stata data. Spero di poter mettere a frutto tutte le mie esperienze passate, così da affiancare un brand così innovativo e consolidare ancora di più la sua presenza sul mercato”. Ha detto Vivian Ceresero, 20 anni di esperienza maturata in agenzie media e in ambito ad tech. Ha progettato e implementato strategie per far crescere il business dei clienti, formato team di vendita, editori. E naturalmente inserzionisti su marketing programmatico, digitale, strategia dei dati e DMP.

Community da 500mila utenti e 8 milioni di fatturato

ProfumeriaWeb ha un fatturato (2020) di 8 milioni di euro. La sua community vanta 500 mila utenti attivi. Inoltre attira 6 milioni di visitatori l’anno e offre un assortimento di 24 mila prodotti beauty di 200 marchi. Ma non solo. L’eCommerce è solo una delle aree di attività dell’azienda. Nel 2018 ProfumeriaWeb ha presentato Cobea, una innovativa linea di skincare co progettata insieme ai propri clienti.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Nel 2018 è stata valutata dalla rivista Panorama l’azienda con il miglior servizio al cliente nella sua categoria. Ma non solo. Nel 2019 ha ricevuto anche il premio “Top Shop” di Repubblica Affari&Finanza e nel 2020 si è aggiudicata il riconoscimento “Le Stelle dell’eCommerce” del CdS.

