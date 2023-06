Prima Assicurazioni punta su Donaldson

Prima Assicurazioni l’insurtech che ha rivoluzionato il rapporto tra cliente e assicurazione grazie alla tecnologia – ha nominato Matthew Donaldson nuovo Presidente del Cda. Una nomina che si inserisce coerentemente nel quadro complessivo del nuovo modello organizzativo volto a supportare la crescita internazionale della società insurtech.

La nomina di Donaldson è in linea con il nuovo modello organizzativo

Matthew Donaldson vanta un’importante esperienza internazionale nei CdA e nel settore degli investimenti legati ai servizi finanziari, alle assicurazioni e al confronto tariffe. È stato CEO di BGL Group, il principale distributore digitale di assicurazioni e servizi finanziari per la casa nel Regno Unito e in Europa. Ha fondato Comparethemarket.com, guidando l’azienda fino a raggiungere la posizione di leader del mercato.

E’ presidente del cda di una serie di aziende in forte crescita sostenute da private equity. Tra questi Three Rock Group in Irlanda (che incorpora Chill.ie) e Reassured, il principale distributore di assicurazioni sulla vita nel Regno Unito. Fa inoltre parte del CdA di Tandem Bank.

“Darò il mio contributo alla crescita di una delle più innovative e ambiziose realtà nell’ambito dell’insurtech, che è già la principale realtà in Europa per numero di clienti. Per questo merita di essere un punto di riferimento per l’intero settore in Italia e all’estero. Porto a Prima la mia esperienza e il mio know-how internazionali nel settore, consapevole di trovarmi di fronte a una realtà certa dei propri mezzi e con piani ben definiti per il proprio futuro”.

Matthew Donaldson succede a Massimo Della Ragione, che continuerà a far parte del CdA di Prima Assicurazioni.