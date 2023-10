PGIM Investments arruola Dominick Carlino

PGIM Investments, parte di PGIM, società di gestione degli investimenti globale da 1.270 miliardi di dollari, ha nominato Dominick Carlino head of Alternative Investments. Carlino avrà la responsabilità di guidare lo sviluppo e la distribuzione degli investimenti alternativi su misura per il wealth management. Riporterà a Stuart Parker, presidente e CEO di PGIM Investments.

Guiderà la distribuzione delle strategie alternative private dell’azienda presso gli intermediari finanziari

“Con Dominick intendiamo quindi estendere l’intera gamma della nostra capacità nel private di alta qualità ai nostri partner intermediari finanziari. E inoltre ai loro clienti high-net-worth”. Ha dichiarato Parker.

PGIM è leader negli investimenti alternativi privati con 310,9 miliardi di dollari di asset in gestione (AUM). Opera nei settori immobiliare, agricolo, credito privato e del private equity.1 L’azienda continua quindi a rafforzare il proprio franchise negli alternativi con la costituzione di PGIM Private Alternatives. La nuova business unit riunisce le capacità dell’azienda nel settore degli investimenti alternativi privati . E fornisce quindi un mix omogeneo di soluzioni di investimento.

PGIM ha acquisito la quota di maggioranza di Deerpath Capital

Inoltre per approfondire le competenze nel mercato del private PGIM ha acquisito la quota di maggioranza di Deerpath Capitale e Montana Capital Partners.

Dominick Carlino vanta 20 anni di esperienza nella distribuzione di prodotti alternativi nell’ambito dell’asset e del wealth management. Ha ricoperto il ruolo di managing director, responsabile della distribuzione di investimenti alternativi presso Merrill Lynch. Prima ha ricoperto ruoli di business development e distribuzione presso AlphaOne Capital Partners, Morgan Stanley e Susquehanna International Group.

Una offerta di oltre 100 fondi a livello globale

PGIM Investments offre oltre 100 fondi a livello globale attraverso un ampio spettro di asset class e stili di investimento. Tutti i prodotti si avvalgono della piattaforma di investimento diversificata di PGIM, che riunisce i gestori di reddito fisso, azioni e real estate.

Chi è PGIM

E’ il business di gestione patrimoniale globale di Prudential Financial, uno dei maggiori gestori patrimoniali globali al mondo con oltre 1.270 miliardi di dollari in gestione. Con uffici in 18 Paesi, le attività di PGIM offrono una gamma di soluzioni di investimento per gli investitori retail e istituzionali di tutto il mondo. Opera nell’asset class, con reddito fisso pubblico e privato, azionario fondamentale, azionario quantitativo, immobiliare e alternativo.

Prudential Financial non è affiliata in alcun modo a Prudential plc, costituita nel Regno Unito, o a Prudential Assurance Company, una consociata di M&G plc, costituita nel Regno Unito.