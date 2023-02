Pedroni direttore generale di Rossini

Rossini presenta Alberto Pedroni, che ricoprirà la carica di nuovo Dg. per diverse realtà, sviluppando le sue capacità nel risanamento aziendale. E inoltre nell’acquisizione di quote di mercato e nella gestione dei rapporti tra le Business Units e l’HeadQuarter.

Il suo spirito imprenditoriale e la sua mentalità punta su crescita, ottimizzazione dei costi e produttività.

La sua profonda conoscenza delle logiche commerciali lo portano ad essere un ottimo giocatore di squadra creatore di nuovi leader. Inoltre il manager ha una profonda conoscenza delle logiche di approvvigionamento, produzione, ricerca, sviluppo e gestione del bilancio aziendale.

Alberto Pedroni, neo eletto Direttore Generale di Rossini

“La responsabilità e la sfida che intendo affrontare grazie al supporto dell’intero team che mi affianca e sostiene mi aiuterano a raggiungere gli obiettivi prefissati. Le sfide da affrontare non mancano mai. Farò del mio meglio per contribuire allo sviluppo del business, per continuare a crescere e a consolidare la nostra posizione di leadership sul mercato italiano ed estero.”

Ma chi è Pedroni?

Prima di approdare in Rossini, è stato Presidente e Ad di SNOLINE SPA, Vice President della Lindsay Corporation e Dg in Acciaitubi SpA. Nel suo nuovo ruolo, Pedroni guiderà la gestione dell’azienda, definendo e mettendo in atto la strategia, la missione e la visione condivisa con Rossini. Marco Rossini, presidente e Ad di Rossini, ha completa fiducia nelle capacità di Pedroni testimoniate dalla sua carriera..