Paolo Beccaria nominato Cfo di Gefran

Il nuovo Cfo di Gefran è bresciano, 46 anni, laureato in Economia Aziendale alla Libera Università Carlo Cattaneo (LIUC) di Castellanza (Varese). Ha un master in Economia e Gestione delle Pmi, con una lunga esperienza manageriale nell’industria manifatturiera bresciana.

Dopo una prima esperienza maturata nella consulenza in Deloitte, entra nel mondo industriale come financial controller nella VTC Synco (Vita Group). Poi ricoprire il ruolo di Direttore Amministrativo alla MarFran (Corte Franca (Brescia). Dal 2013 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Cfo della RWM Italia (Rheinmetall Group) di Ghedi (Brescia).

Paolo Beccaria assumerà l’incarico dal 20 giugno

“Arrivo in un’azienda che ha costruito un solido posizionamento nei mercati internazionali di riferimento dimostrando capacità d’innovazione e crescita non comuni anche in contesti non favorevoli”. Ha dichiarato Paolo Beccaria. “Sono onorato di questa nomina e della possibilità di contribuire con la mia esperienza al percorso che il gruppo sta compiendo”.

Gefran opera sui principali mercati internazionali attraverso filiali commerciali. Dall’Italia alla Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Turchia, Stati Uniti, Brasile, Cina, Singapore e India. E tramite filiali produttive anche in Germania, Svizzera, Brasile, Stati Uniti e Cina. Conta inoltre circa 800 dipendenti.

Know-how specialistico, flessibilità progettuale e produttiva, capacità di innovazione e qualità dei processi e dei prodotti sono i fattori chiave del successo di Gefran. L’assoluto controllo della tecnologia di processo e il know-how applicativo consentono, inoltre, a Gefran di realizzare strumenti e sistemi integrati per specifiche applicazioni in diversi settori industriali. Dalla lavorazione delle materie plastiche, all’industria alimentare e farmaceutica, alle macchine per imballaggio o per pressofusione. Gefran, quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 9 giugno 1998, dal 2001 è entrata a far parte del Segmento Titoli ad Alti Requisiti (STAR), passato all’ALL STAR dal 31 gennaio 2005. E diventato Euronext STAR Milan (“STAR”) dal 25 ottobre 2021.