Paola Blundo si prende cura di Edenred Italia

Si chiama Paola Blundo il nuovo direttore corporate welfare di Edenred Italia. L’azienda ha deciso di affidare a lei questo delicato settore dopo i 5 anni trascorsi a capo della direzione merchant della sede italiana ottenendo ottimi risultati. Con questo cambio Edenred Italia punta ad arricchire il panorama di strumenti messi a disposizione per migliorare la conciliazione tra il lavoro e la vita privata. Ma non solo. Soprattutto tra benessere dei dipendenti e la produttività aziendale. Dopo l’acquisizione di Easy Welfare (2019), l’azienda ha fatto del welfare aziendale uno dei pilastri del proprio core business.

Da tempo il welfare aziendale ha un ruolo fondamentale per la sua capacità di sostenere contemporaneamente le imprese, le famiglie ed anche l’economia del Paese. Come dice uno studio di The European House – Ambrosetti, oltre 6 milioni di persone vengono supportate da strumenti di welfare aziendale in un momento di forte crisi lavorativa.

Nelle intenzioni di Edenred Italia c’è la volontà di innovare e rafforzare le soluzioni di welfare aziendale, aggiungendo più valore e flessibilità alla gamma dei servizi digitali offerti. L’obiettivo è il miglioramento del benessere delle persone e il loro work-life balance. L’azienda propone servizi che supportano chi svolge un’attività lavorativa in ogni momento della giornata, dalla pausa pranzo, al tempo libero. Il nuovo direttore corporate welfare manterrà il presidio delle attività della direzione commerciale merchant fino alla nomina del nuovo responsabile.

Chi è Paola Blundo

Milanese, laureata in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano, Paola Blundo ha maturato esperienze importanti nella Gdo e in multinazionali del largo consumo. La sua carriera è iniziata in Esselunga, arrivando a ricoprire il ruolo di buyer per le categorie cosmetiche. Nel 2005 approda nel gruppo L’Oréal Italia (L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline) dove sviluppa relazioni commerciali con i principali retailers attraverso progetti di category management & business development.

Nel 2011 entra in Beiersdorf (Nivea, Labello, Hansaplast, Eucerin) dove consolida le sue competenze all’interno del reparto sales. Assume la carica di head of modern trade, occupandosi delle negoziazioni degli accordi quadro con le più importanti centrali di acquisto. Nel 2017 fa il suo ingresso in Edenred Italia, come direttore commerciale merchant. In quel ruolo si occupa di una rete composta da oltre 150.000 partner commerciali cui si rivolgono ogni giorno oltre 2 milioni di utenti. Obiettivo: sviluppare nuovi servizi a valore aggiunto per gli esercenti e di favorire una maggiore digitalizzazione delle soluzioni proposte.

