Oggi (25/8) è successo che…

Intesa Sanpaolo ha rafforzato la partnership con SACE. Per consentire alle PMI di accedere ai finanziamenti green nell’ambito del programma strategico Motore Italia Intesa ha lanciato S-Loan Climate Change. Un’iniziativa che include investimenti per la transizione sostenibile, in coerenza con le linee guida del PNRR.

Questo succede dopo che Intesa ha ideato S-Loan ESG e S-Loan Diversity, finalizzati a investimenti di sostenibilità su tutte le tematiche ambientali, sociali e di governance e favorire la parità di genere. S-Loan Climate Change è destinato a favorire gli investimenti delle PMI e delle MID-Cap.

S-Loan Climate Change prevede una garanzia SACE all’80% per finanziare progetti di investimento green fino ad un importo di 15 milioni di euro e per una durata massima di 20 anni. La garanzia SACE è destinata ad imprese con fatturato, a livello di singola azienda, fino a 500 milioni di euro.

Le Industrie Saleri Italo hanno acquisito i diritti globali del marchio Ruville dal business partner Schaeffler. Ma non solo. Saleri ha acquisito C.D.C. l’azienda fiorentina che produce e commercializza componenti motore per autoveicoli, operante nel settore automotive aftermarket.

Fondata nel 1942, Industrie Saleri Italo è a capo dell’omonimo gruppo dedicato allo sviluppo di soluzioni per Thermal Management. L’offerta di Saleri soddisfa la domanda di soluzioni tecniche e prodotti per la gestione della temperatura dei diversi veicoli sia tradizionali a combustione interna sia di generazione elettrica. Il Gruppo è fornitore Tier 1 per il primo equipaggiamento (OEM) e registra una presenza storica nel mercato aftermarket indipendente.

Secondo Basilio Saleri, presidente di Industrie Saleri Italo le due operazioni sono la base dell’impegno di rilancio nel business aftermarket. Il brand Ruville rafforzerà ulteriormente l’offerta commerciale Aftermarket grazie alla presenza globale. C.D.C. è stata selezionata per il suo significativo track record, la catena di fornitura consolidata e la sua piattaforma logistica scalabile. Questo, unito alle forti competenze del personale C.D.C., costituisce la base di partenza ideale della nuova business unit Saleri Aftermarket”.

E’ successo che Sonos e il Liverpool FC hanno deciso di collaborare per offrire ai tifosi e alle telecronache un’esperienza audio eccellente. La collaborazione nasce per migliorare l’esperienza d’ascolto di Anfield (lo stadio del Liverpool) e dei tifosi di tutto il mondo. Sonos metterà a disposizione prodotti e contenuti audio che daranno alle partite una nuova dimensione sonora, rendendo ancora più intenso il legame tra tifosi e il calcio.

Secondo Pete Pedersen, vicepresidente del marketing di Sonos il suono trasmette vitalità agli incontri. Sia che si tratti della musica con cui i giocatori si caricano prima della partita, dei cori dei tifosi nelle tribune o della possibilità di vivere le emozioni dello stadio anche a casa. Sonos era alla ricerca di una squadra (e una tifoseria) che avesse la stessa passione per il suono. E da questo punto di vista il Liverpool FC si è rivelato la scelta ideale per l’atmosfera dello stadio Anfield.

Nel corso di questa collaborazione pluriennale, Sonos darà vita a esperienze d’ascolto coinvolgenti all’interno dello stadio, concentrandosi sulle zone lounge, sulle aree riservate ai giocatori e sull’AXA Training Centre, dove si allena la squadra.

