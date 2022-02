Obiettivo Terra 2022: ancora due settimane per partecipare

E’ scattato l’ultimo miglio per partecipare al concorso nazionale dedicato alle Aree Protette d’Italia, Obiettivo Terra 2022. Le Iscrizioni infatti vanno effettuate entro il 3 marzo. Al vincitore andranno 1.000 euro, gigantografia in una delle piazze di Roma, la copertina della pubblicazione dedicata alla nuova edizione del concorso e altri premi.

Alfonso Pecoraro Scanio presidente fondazione UniVerde

“Con la pandemia abbiamo riscoperto l’importanza dell’aria pulita e di un Pianeta in salute. Immortalare la natura è anche un modo per tutelarla e per richiamare, all’attenzione di tutti, le attività di conservazione e valorizzazione svolte dalle Aree Protette”.

Claudio Cerreti presidente società geografica Italiana

“Si sta diffondendo una diversa sensibilità, una propensione più concreta a comportamenti rispettosi degli equilibri tra società e quadri di vita. La rappresentazione onesta e persuasiva di questi quadri di vita è lo scopo di Obiettivo Terra. Porta un contributo rilevante perché quella sensibilità si estenda anche al territorio nazionale non ancora protetto, ma parimenti meritevole di tutta la nostra attenzione”

Giancarlo Morandi presidente Cobat

“La bellezza delle aree protette catturata dalle foto di obiettivo Terra ci ricorda quanto dovremmo rendere “protetta” l’intera nazione. Il Bel Paese deve rimanere tale e una delle migliori cure di bellezza, per l’ambiente e la società, è l’economia circolare, il nostro impegno da oltre 30 anni”.

Ancora poco quindi per iscriversi alla 13a edizione di “Obiettivo Terra” 2022. Il concorso di fotografia geografico-ambientale è promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus. E’ dedicato alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità.

E inoltre delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali dei Parchi Nazionali, Regionali, Interregionali, delle aree marine protette, delle riserve statali e regionali. Obiettivo del contest è quello di promuovere la diffusione di un modello di turismo ecosostenibile e responsabile.

La cerimonia di premiazione del concorso si terrà a Roma il 22 aprile 2022 per celebrare la 52a Giornata Mondiale della Terra. “Obiettivo Terra” 2022 è promosso anche con la main partnership di Cobat, piattaforma italiana dell’economia circolare, e con la digital partnership di Bluarancio.

I fotoamatori quindi possono ancora partecipare entro il 3 marzo 2022. Si può inviare un’immagine a colori scattata in un Parco nazionale, regionale, interregionale, in un’area marina protetta o in una riserva, statale o regionale. Il contest è aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti o domiciliati in Italia che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 3 marzo 2022. La partecipazione è gratuita, basterà registrarsi sul portale https://www.obiettivoterra.eu/ e caricare una fotografia a colori.

Obiettivo partecipare

Per l’edizione 2022 sono confermate le menzioni speciali. Borghi (alla più bella foto di un borgo all’interno di un’Area Protetta italiana, in collaborazione con l’Associazione “I borghi più belli d’Italia”). Obiettivo Mare (alla migliore foto subacquea scattata in un’Area Marina Protetta, in collaborazione con Marevivo). Obiettivo Roma (alla più bella foto scattata nelle Aree Protette della Città Metropolitana di Roma Capitale).

Parchi dal cielo (alla più bella foto scattata con un drone nelle Aree Protette, in collaborazione con Cobat. Premio conferito solo a chi è in possesso delle necessarie autorizzazioni e per fini di monitoraggio, tutela e conservazione della biodiversità).

È previsto il premio “Parco Inclusivo” 2022, in collaborazione con FIABA Onlus e Federparchi, all’Area Protetta che si sia maggiormente distinta.