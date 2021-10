Nutkao si spalma Boerinneke sul pane

L’italiana Nutkao da più di 30 anni crea e produce creme e cioccolati per conto terzi. Ha deciso di accelerare la sua crescita di mercato e lo fa con l’acquisizione dell’azienda belga Boerinneke SV. La società belga è presente sul mercato da oltre 70 anni e ha sede nei pressi di Anversa. E’ il secondo brand di creme spalmabili al cioccolato del Belgio e conta su una distribuzione ben radicata nel territorio e nell’Europa settentrionale.

Nutkao punta all’Europa nel segno dell’eccellenza belga

L’acquisizione di Boerinneke si inserisce nella strategia di crescita commerciale e produttiva di Nutkao in Europa. Il suo focus punta sui mercati di Paesi Bassi, Belgio, Francia e Germania. A guidare l’azienda in questa scalata in qualità di co-Ceo sono stati nominati i fratelli Daniel e Marcel Peeters. Da poco entrati nel gruppo Daniel ricopre il ruolo di sales director retail e Marcel quello di direttore dello sviluppo del settore industria e food service in Europa.

Federico Fulgoni ceo Nutkao

“Con Boerinneke puntiamo a consolidare la crescita in Europa. L’azienda belga ha un’importante presenza nel mercato belga, universalmente riconosciuto per la qualità e la maestria nella lavorazione del cioccolato. Con l’arrivo di Daniel e Marcel in Nutkao, è stato naturale prevedere il loro coinvolgimento come co-Ceo di Boerinneke. Questo per rafforzare il dialogo e l’aderenza ai mercati locali. Con Italia, Ghana, Belgio e Stati Uniti, il gruppo punta alla capillarità e integrazione della filiera”.

Distribuzione locale e forte attaccamento al territorio

Dal 2015 Nutkao ha attivato una campagna di espansione valorizzando le risorse locali. Dopo il primo stabilimento in Nord Carolina (US) per la produzione di creme per retail ed industria americani, nel 2018 ha aperto ad Accra in Ghana. Lì il centro produttivo lavora fave di cacao di prima scelta. Il gruppo, il cui head quarter è a Canove di Govone (CN) conta su una distribuzione in 80 paesi del mondo. Boerrineke – controllata al 100% da Nutkao – porta in dote il know-how e la tradizione centenaria del cioccolato belga in Piemonte.

Dalla tostatura delle nocciole crude alla produzione di crema

Nutkao, società fondata nel 1982 da Giuseppe Braida è un contract manufacturer internazionale con una posizione di leadership nel mercato della produzione di creme spalmabili conto terzi. Con oltre il 50% del fatturato del Gruppo generato su mercati internazionali, oltre 400 i clienti ai quali l’azienda fornisce prodotti esclusivi. Con l’ingresso della neo-acquisita Boerinneke, può contare su un fatturato complessivo di quasi 200 milioni di euro.

