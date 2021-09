Nuove nomine per Eugenio Cassiano, Stefano Pareglio e Massimo Artusi

Nuove nomine in Celonis Labs dove Eugenio Cassiano diventa senior vice president dei Labs. Celonis Labs è un centro per l’innovazione creato per studiare e lanciare nuove applicazioni avanzate, in cui convivono attività di ricerca e sviluppo. I team sperimentano intelligenza artificiale, realtà aumentata e realtà virtuale. “Il mio compito è di elevare il valore per i clienti di un fattore 10. Non solo pensare con 10 anni di anticipo, ma anche amplificare di un fattore 10 le innovazioni nel campo dell’execution management”.

I Celonis Labs lavoreranno su progetti ambiziosi, esperimenti e R&D per liberare dai freni i processi. Ma anche risparmiare miliardi di euro sprecati a causa delle inefficienze e preparare il passaggio a un futuro più sostenibile. Celonis ha un portfolio di migliaia di clienti. Tra questi Anheuser-Busch InBev, AXA, Bayer, Cisco, Deloitte, Deutsche Telekom, Hitachi, Kellogg’s, Lufthansa e Whirlpool. Ha due sedi principali a Monaco e New York e 15 uffici in tutto il mondo.

Il professore Stefano Pareglio entra in Deloitte

Il team dedicato alla sostenibilità di Deloitte accoglie il professor Stefano Pareglio in qualità di Independent Senior Advisor. Con l’arrivo di Pareglio Deloitte rafforza il team sustainability sui temi della decarbonizzazione, della transizione ecologica e della circolarità.

Il team sustainability di Deloitte con più di 100 professionisti si dedica ai servizi di sostenibilità, cambiamento climatico, transizione, HSE ed energia, coordinati da Franco Amelio. Con l’arrivo del prof. Pareglio verranno individuate e sviluppate nuove soluzioni in materia di cambiamento climatico e di economia circolare. Inoltre verranno potenziati i servizi già offerti da Deloitte.

Pareglio è professore associato all’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove insegna Economia politica, Finanza matematica ed Economia dell’ambiente e delle fonti energetiche. Ha partecipato inoltre a più di 80 progetti di ricerca nazionali e internazionali in materie economiche, econometriche e gestionali. E’ anche autore di più di 130 pubblicazioni scientifiche. Dirige il programma di ricerca Firms and Cities Transition towards Sustainability di Fondazione Eni Enrico Mattei. E’ anche presidente eletto di Fondazione Utilitatis ed è senior advisor di Utilitalia.

Massimo Artusi vice presidente di Federauto

Massimo Artusi è il nuovo vicepresidente Federauto con delega al settore truck e veicoli commerciali. Artusi è laureato in Economia e Commercio e con una specializzazione in Dealership management alla Scuola di Direzione Aziendale Bocconi. Ha acquisito una conoscenza approfondita del mercato dei veicoli medi e pesanti. Unitamente agli autobus, macchine da cantiere, movimento terra e rimorchi, ha contribuito alla crescita della concessionaria Romana Diesel Spa di Roma. Da diversi anni partecipa attivamente ai gruppi di lavoro di AICI, l’Associazione Italiana Concessionari Iveco.

“Ricevo questo incarico in una fase cruciale per il settore del trasporto merci e della logistica che affronta la sfida della transizione green, della decarbonizzazione”. Ha detto Artusi. ” Ma senza dimenticare la sicurezza dei veicoli in circolazione. Impegno comune con le altre associazioni del settore e dialogo istituzionale saranno prioritari per corrispondere alle istanze delle concessionarie truck e van che mi onorerò di rappresentare”.

