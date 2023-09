Nono Osservatorio per Morri Rossetti sulla riforma fiscale

Morri Rossetti potenzia il ‘Progetto Osservatori’ – portali verticali con finalità di sharing knowledge specialistica – con il lancio del nuovo ’Osservatorio Riforma Fiscale’.

Coordinato da Davide Attilio Rossetti, l’Osservatorio è uno strumento di monitoraggio delle fasi nelle quali si articola il progetto di riforma del sistema fiscale nazionale. Fornisce anche un’attenta analisi dei contenuti della stessa. E inoltre spunti di riflessione in merito alle opportunità e alle eventuali criticità che questa riforma potrebbe prevedere.

‘Progetto Osservatori’ strumento editoriale per diverse esigenze

Con questo nuovo portale, il progetto arriva a nove Osservatori attivi in tre anni, con oltre 1.000 articoli di approfondimento professionale pubblicati. Tutti gli Osservatori hanno una corrispondente pagina LinkedIn e, complessivamente, contano ormai più di 22.000 affezionati follower.

Attenzione verso l’attualità

“Siamo felici del continuo sviluppo del nostro ‘Progetto Osservatori’, che rappresenta l’essenza del nostro approccio alla professione” Ha commentato l’Avv. Stefano Morri. “La nascita di un Osservatorio specifico sottolinea la nostra attenzione verso l’attualità. E inoltre la volontà di fornire una chiave di lettura evoluta e specialistica ai nostri lettori. Gli Osservatori continuano ad essere un apprezzato luogo di pensiero e di approfondimento. A loro gran parte dei nostri professionisti si dedica con sistematicità”.

Morri Rossetti la boutique specializzata in ambito legale e fiscale

Avvocati e commercialisti forniscono consulenza integrata e multidisciplinare, combinando il servizio flessibile con gli standard e metodi di lavoro dei grandi network internazionali. Lo Studio presta la propria consulenza a imprese familiari, società quotate e multinazionali in oltre 16 aree del diritto. Segue un approccio evoluto di legal & tax risk management, così che i clienti possano concentrarsi sulla gestione del proprio business.

Morri Rossetti collabora anche con network professionali. Inoltre vanta una rete di connessioni con 17.000 professionisti in 100 giurisdizioni in tutto il mondo. Lo Studio negli ultimi 3 anni ha lanciato quindi 9 Osservatori (portali verticali) in diverse aree tematiche con 1.000 articoli e un seguito di 22.000 follower su LinkedIn.