Non conosci l’App Mobile di Intesa Sanpaolo? Peccato…

Forrester ha decretato l’App Intesa Sanpaolo Mobile come la “Overall Digital Experience Leader”. La società di ricerche di mercato americana ha pubblicato il report Digital Experience Review ™: European Mobile Banking Apps, Q3 2021. Nel report all’App della banca si riconosce la digital leadership, indicandola come la migliore nelle best practice di quattro categorie su tredici.

Funzionalità di “Everyday Banking” , per la consultazione di conti e carte e movimenti, grazie anche alla funzionalità smart di visualizzazione spese su mappa geografiche.

Navigazione, per la semplicità e accessibilità della navigazione riprogettata.

Guida all’utilizzo, per l’assistenza interattiva e contestuale fornita al cliente nell’effettuare le operazioni con la App.

Privacy e contenuti informativi, per la chiarezza e trasparenza con cui l’App gestisce i contenuti legati a privacy e permessi richiesti ai clienti.

Le altre nuove caratteristiche dell’App Intesa Sanpaolo Mobile

Grafica, con colori nitidi, spazi redistribuiti e caratteri che la rendono leggibile e accessibile a tutti.

Esperienza digitale sulle operazioni transazionali, ridisegnate per essere più intuitive, usabili e veloci.

Strumenti per supportare il cliente nell’accantonare denaro per i piccoli e grandi obiettivi e forniscono strumenti per conoscere e gestire al meglio le proprie finanze nella quotidianità.

Guida nell’utilizzo e nella scoperta delle funzionalità dell’app, basata sullo “stile digitale”.

Semplicità nella ricerca dei movimenti e dei documenti. Videobanking, per entrare in contatto con i gestori remoti anche via video. Funzionalità per tenere sotto controllo le spese in modo veloce e intuitivo.

Oggi sono 13,4 milioni i clienti della Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese. Da aprile è organizzata in 12 direzioni regionali e una direzione agribusiness per potenziare l’offerta di servizio. Banca online, accessibile h24 e 7/7 via internet e mobile banking, e filiale online, sono interoperabili. Inoltre hanno la possibilità di attivare percorsi multicanale di vendita e post-vendita sulla gran parte dei prodotti.

L’App mobile è molto apprezzata indipendentemente dall’età, grazie a interfacce semplici e di immediata fruizione. Per le esigenze più complesse, le quasi 4.000 filiali presenti sul territorio sono comunque sempre a disposizione.

Massimo Tessitore responsabile canali digitali

“Oggi siamo una delle App più utilizzate in Europa con oltre 7 milioni di clienti che la utilizzano, oltre 1 miliardo di login all’anno, grazie alla nostra forte attenzione al mobile. L’App ha sostenuto la crescita degli acquisti ‘conclusi’ sui canali digitali dei nostri prodotti che rappresentano il 30% delle vendite totali di Banca dei Territori. La nostra leadership è frutto dalla continua attenzione ai clienti. E naturalmente della focalizzazione degli investimenti sul digitale e della professionalità di tutte le persone del team”.

