NetApp acquisisce Cloud Checkr

NetApp ha acquisito Cloud Checkr. Obiettivo: espandere la piattaforma CloudOps di Spot by NetApp per permettere alle organizzazioni di ottimizzare la loro infrastruttura. NetApp è un’azienda software basata incentrata sui dati. CloudCheckr è una piattaforma di ottimizzazione di ambienti cloud che fornisce visibilità e dati approfonditi per ridurre costi, garantire la sicurezza e la conformità dei dati e ottimizzare le risorse.

Ottimizzazione dei costi cloud

Questa acquisizione estende l’offerta FinOps di Spot By NetApp, combinando la visibilità dei costi critici ed il reporting della piattaforma Checkr con l’ottimizzazione continua dei costi e dei servizi gestiti da Spot by NetApp. L’acquisizione si inserisce in un’ottica di continua innovazione e crescita implementata da NetApp dei sevizi Spot by NetApp come componente fondamentale della propria strategia. CloudCheckr completa la gamma di questi servizi, creando una nuova suite leader del settore per CloudOps, basata anche sulla recente acquisizione di Data Mechanics.

Anthony Lye executive vice president e gm NetApp

“La gestione dei costi e la spinta delle applicazioni cloud rappresentano una sfida per le organizzazioni il cui scopo è quello di massimizzare il ROI dei loro investimenti cloud. Mantenendo comunque elevati standard di performance. Inoltre attraverso l’acquisizione di CloudCheckr permettiamo alle organizzazioni di distribuire l’infrastruttura e le applicazioni aziendali più velocemente, riducendo costi operativi e di capitale. Un passo avanti fondamentale nella nostra strategia FinOps e un’accelerazione della nostra posizione di leadership”.

NetApp è un’azienda software globale incentrata sui dati, che consente alle organizzazioni di essere all’avanguardia nell’era della trasformazione digitale accelerata. L’azienda fornisce sistemi, software e servizi che consentono alle aziende di eseguire le loro applicazioni da data center a cloud. Sia che sviluppino nel cloud che si spostino nel cloud o che creino esperienze on premise simili al cloud. NetApp aiuta le organizzazioni a costruire il proprio data fabric e a fornire in modo sicuro i dati, i servizi e le applicazioni giuste.

