Music Commision (Arabia Saudita) nomina Paul Pacifico Ceo

Music Commission ha nominato Paul Pacifico Ceo con la responsabilità di sviluppare il settore musicale dell’Arabia Saudita in linea con la strategia culturale nazionale.

Pacifico assumerà il suo nuovo ruolo presso la Commissione a partire da gennaio 2023. Negli ultimi sei anni il manager ha ricoperto il ruolo di Ceo dell’Association of Independent Music (AIM). Ha guidato anche la rappresentanza del settore musicale indipendente del Regno Unito, tra cui imprenditori musicali, etichette indipendenti, società di servizi, distributori e artisti.

Ha fondato Music Climate Pact

Durante la sua permanenza all’AIM, ha dato vita al Music Climate Pact, sviluppato con il sostegno del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente. Il programma ha riunito i principali leader del settore per intraprendere un’azione collettiva volta a ridurre le emissioni di gas serra del settore musicale. E inoltre attenuare il suo contributo al cambiamento climatico globale e stimolare le iniziative contro la crisi climatica.

Un manager super musicale per l’Arabia Saudita

Precedentemente, Pacifico è stato Ceo della Featured Artists Coalition (FAC) del Regno Unito e presidente fondatore dell’International Artist Organization (IAO). Si occupa quindi di unire le organizzazioni di artisti musicali di tutto il mondo. Pacifico è professore associato presso il campus Berklee di Valencia, in Spagna, e ha fatto parte deiCdA dell’English National Ballet. E inoltre di UK Music, di Creative UK (ex Creative Industries Federation) e del Music Advisory Board della Roundhouse di Londra. Oltre che delle organizzazioni musicali internazionali IMPALA (Europa) e Worldwide Independent Network (“WIN”).

Uno dei migliori dirigenti del settore musicale del mondo

Nell’aprile di quest’anno, Pacifico è stato inoltre riconosciuto come uno dei migliori dirigenti del settore musicale globale nella lista dei Power Players internazionali 2022 di Billboard.

“È davvero notevole vedere il livello di sostegno e il ritmo del cambiamento all’interno dell’Arabia Saudita, che sta costruendo un settore musicale forte a cui tutti possono partecipare. L’opportunità di contribuire a questo percorso è un enorme privilegio. Non vedo l’ora di lavorare con i miei colleghi della Music Commission per costruire un settore musicale inclusivo ed efficace. Parte fondamentale della trasformazione culturale in corso nel Regno, guidata dal Ministero della Cultura”.

11 commissioni settoriali del Ministero della Cultura dell’Arabia Saudita

La Commissione musicale saudita è una delle 11 commissioni settoriali del Ministero della Cultura. È stata lanciata nel 2020 per supervisionare lo sviluppo del settore musicale del Regno. La Commissione mira quindi ad arricchire il settore musicale nel Regno e a svilupparne l’ecosistema attraverso la costruzione di infrastrutture di livello mondiale, l’accesso universale all’istruzione musicale. E inoltre con la valorizzazione dei talenti musicali, la creazione di opportunità di lavoro e l’aumento del contributo del settore all’economia.

L’Arabia Saudita ha una ricca storia di arte e cultura

L’Arabia Saudita ha una ricca storia di arte e cultura. Il Ministero della Cultura ha il mandato di sviluppare l’economia culturale e arricchire la vita quotidiana di cittadini, residenti e visitatori.

Supervisionando 11 commissioni specifiche del settore, il Ministero sta guidando una trasformazione culturale per sviluppare un ricco ecosistema che nutra la creatività. E che sblocchi il potenziale economico del settore e liberi nuove e stimolanti forme di espressione.

Ulteriori informazioni sui canali social del Ministero della Cultura dell’Arabia Saudita: Twitter @MOCSaudi (Arabic); @MOCSaudi_En (English) ; Instagram @mocsaudi