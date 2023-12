Mtikitiki nuova Vice Presidente e Dg Coca-Cola Italia e Albania

Phillipine Mtikitiki è stata nominata Vice Presidente & Direttore Generale The Coca-Cola Company per Italia e Albania.

Mtikitiki è laureata con lode in Economia all’Università del KwaZulu-Natal (Sudafrica). Inoltre ha un MBA conseguito all’Università di Reading – Henley Business School South Africa, La manager ha 25 anni di esperienza in azienda e vanta un curriculum internazionale di rilievo in ambito sia di marketing sia di strategia commerciale.

Dal 2019 è Vice Presidente e Dg Coca Cola per l’Africa Orientale e Centrale

In questo ruolo Mtikitiki è stata anche responsabile della presenza di Coca‑Cola in 12 paesi. Paesi in cui si è concentrata sulla crescita del business e delle partnership in chiave di sostenibilità sociale e ambientale. È stata anche presidente della Camera di Commercio Americana in Kenya nel 2019, durante il suo mandato nell’Africa orientale e centrale. Nel 2021 l’AmCham del Sudafrica inoltre l’ha eletta, Vicepresidente del franchising sudafricano di Coca‑Cola.

Supporta l’empowerment femminile e la valorizzazione dei talenti

La manager è molto attenta ai progetti a supporto dell’empowerment femminile e alla valorizzazione dei talenti. Per questo è stata nominata due volte nella lista di Break the ceiling touch the sky® tra le Africa’s Most Inspirational Women. Tra le motivazioni anche il sostegno dell’organizzazione House of Rose Professional, che aiuta la realizzazione di progetti di business e di leadership con un focus sulla Diversity & Inclusion.