Moreno boss di AIM Spain e Piscitelli CEO Younited Italy

Angeles Moreno è la nuova Country Manager di AIM Spain e Stefano Piscitelli è CEO Italia di Younited Italia.

Angeles gestirà l’attività con attenzione al rilancio delle attività di AIM nel mercato spagnolo e allo sviluppo dei segmenti congressuale, eventi aziendali e DMC. La sua missione sarà raggiungere una crescita mirata, aumentare i ricavi, accelerare l’innovazione, migliorare il posizionamento organizzativo e promuovere l’acquisizione di talenti per rafforzare l’operatività in Spagna.

Esperta in gestione aziendale

Moreno è un’esperta in gestione aziendale, strategie di eventi, e nel guidare le organizzazioni nel cambiamento. Ha una vasta esperienza come consulente, imprenditore e manager presso organizzatori di eventi e catene alberghiere. E’ autrice del libro The Time Is Now e nominata tra le TOP 100 leader femminili più influenti nel 2020 in Spagna. E’ la co-creatrice del “CX Design Playbook”, una metodologia per esplorare le tendenze del business e l’innovazione. Ha una laurea in Economia aziendale con specializzazione in turismo e un MBA, e parla correntemente 3 lingue (spagnolo, inglese e tedesco).

… e Younited, fintech leader del credito istantaneo in Europa, nomina Stefano Piscitelli

Younited, fintech leader del credito istantaneo in Europa, ha nominato Stefano Piscitelli a CEO Italia. Sarà responsabile della guida e della direzione strategica della succursale italiana per garantire che la società raggiunga la sua visione finanziaria in Italia.

Stefano Piscitelli è in Younited dal 2017 e ha precedentemente ricoperto i ruoli di CFO Italia prima e di Managing Director poi. Ha costruito una comprovata esperienza progettuale come consulente strategico, distinguendosi come diretto interlocutore di clienti interni ed esterni e stakeholder di livello dirigenziale.

Il manager super specializzato

Il numero di prestiti erogati è aumentato del 77,1% rispetto al 2021, il Gross Merchandise Value è cresciuto dell’88,6% e la previsione per il 2023 è di un ulteriore miglioramento. I dipendenti dell’azienda nell’ultimo anno è cresciuto del 14,5%, a fronte di un mercato del credito al consumo che sta tornando ai livelli pre-pandemia. Piscitelli ha conseguito un M.B.A. con BetaGammaSigma Honor presso la IE Business School. Si è specializzato in Tecnologia, Imprenditorialità e Finanza, e una Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata.