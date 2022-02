Mirko Santoro in Dynabook Italy

Mirko Santoro è il nuovo product marketing & key account manager Italy di Dynabook Europe GmbH, azienda giapponese della fornitura di prodotti e soluzioni di ingegneria.

In questo ruolo Santoro si occupa della definizione e implementazione della strategia di prodotto, sia per quanto riguarda i notebook sia gli accessori. Riporterà direttamente a Massimo Arioli (business unit director Italy). Inoltre, è responsabile dell’identificazione di nuove opportunità commerciali. Svilupperà anche nuove sinergie con i distributori, sia che si tratti di etailer sia di retailer più tradizionali, e i ‘top customer’.

Nelle sue precedenti esperienze Santoro ha ricoperto il ruolo di country product manager per Italia e Grecia in Asus e product marketing manager & BU coordinator in Datamatic spa.

Mirko Santoro product marketing & key account manager Italy

“Sono entusiasta di essere entrato a far parte di una realtà così dinamica ed in continua evoluzione. Una realtà che racchiude in sé una lunga tradizione e oltre 30 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di notebook. Inoltre in accessori e servizi pensati per soddisfare le esigenze degli utenti business, profondamente cambiate in questi ultimi anni.”

Chi è Dynabook Inc.

In precedenza parte di Toshiba client solutions, Dynabook Inc. è interamente di proprietà di Sharp Corporation. Con oltre tre decenni di eccellenza ingegneristica alle spalle, fornisce prodotti e soluzioni di altissima qualità e affidabilità per supportare partner e clienti nel raggiungimento dei propri obiettivi.