Mia-Platform sbarca a Londra

Dopo essere stata inserita nella classifica “FT 1000” delle mille aziende europee in più rapida crescita tra le tech italiane, Mia-Platform conferma il suo andamento positivo. L’azienda si appresta a chiudere il 2021 con 10 milioni di euro di fatturato con oltre 130 dipendenti assunti in soli 5 anni di attività. Un’espansione che prosegue anche nei mercati internazionali con l’apertura di un nuovo ufficio a Londra.

La tech company 100% italiana nata nel 2016 è protagonista del mercato delle soluzioni tecnologiche per la realizzazione end-to-end di piattaforme digitali cloud native. Quest’anno l’azienda punta a chiudere con 10 milioni di fatturato, +54% rispetto al 2020. E addirittura +4000% rispetto al primo risultato d’esercizio del 2016. In termini di persone, invece, Mia-Platform conta di superare i 130 dipendenti assunti sempre entro il 2021 con una crescita del 75%.

Tra le prime 70 aziende europee per Ft 1000

Mia-Platform è stata inserita dal Financial Times tra le prime 70 aziende europee su mille in più rapida crescita nella prestigiosa classifica FT 1000 al secondo posto tra le tech italiane. La tech company ha ottenuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali. Per la sua crescita da Statista all’interno della classifica “Leader della Crescita 2022” e dall’ITQF – l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza per la graduatoria “Campioni della Crescita 2022). Per la crescita tecnologica da parte di Gartner e CNCF – Cloud Native & Computing Foundation. Nel 2021 ha rafforzato l’esposizione internazionale con l’apertura di una nuova sede nel cuore del TechHub di Londra.

Federico Soncini Sessa ceo di Mia-Platform

“La pandemia poteva rappresentare una minaccia per la nostra crescita. Invece abbiamo raggiunto ottimi risultati a riprova della validità del nostro prodotto Mia-Platform e del nostro modello di business. Abbiamo così deciso che era giunto il momento per attuare la nostra espansione verso l’estero. Abbiamo scelto il Regno Unito il mercato high tech più grande in Europa. E Londra è in grado di attrarre capitali rilevanti, oltre al fatto che gli investimenti per la trasformazione digitale sono in costante aumento. Grazie alla nostra piattaforma siamo in grado di offrire alle aziende un prodotto flessibile e adattabile a qualsiasi mercato”.

Un fattore decisivo per l’espansione del business è stata la rete internazionale di partner strategici. Lanciato lo scorso anno, il partner program Mia-Platform ha già raggiunto più di 20 società di consulenza e system integrator. “Con l’apertura della sede a Londra intendiamo assistere le grandi imprese presenti nel Regno Unito. Obiettivo: pianificare un percorso di trasformazione digitale in grado di ottimizzare il business con una piattaforma digitale all’avanguardia. Fino ad oggi abbiamo ricevuto ottimi riscontri dal mercato bancario e finanziario ma sappiamo che ci sono margini importanti di espansione anche in altri business”.

