MediaMarktSaturn nomina Sven Degezelle Coo Italia

MediaWorld, parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn Retail Group ha nominato Sven Degezelle in qualità di Chief Commercial Officer per l’Italia. Marco Mazzanti, attuale CCO, dopo una trentennale carriera nel Gruppo lascia l’Azienda per intraprendere un nuovo capitolo della sua vita.

Guido Monferrini Amministratore Delegato MediaWorld

Sono entusiasta di accogliere nel board Sven Degezelle, un professionista che, da oltre venti anni nel nostro Gruppo internazionale. E’ sempre stato in grado di garantire lo sviluppo e il consolidamento aziendale in diversi mercati complessi e altamente competitivi. Sven darà continuità e ulteriore accelerazione alla nostra omnicanalità e ai servizi a valore aggiunto che qualificano MediaWorld come protagonista della Experience Electronics”.

Sven Degezelle è Managing Director Commercial di MediaMarktSaturn Germania

Degezelle è entrato nel Gruppo MediaMarktSaturn nel 2003 ricoprendo posizioni apicali in Germania, Belgio, Francia e Olanda. E’ membro del CsA di MediaMarktSaturn in qualità di Managing Director Commercial dall’ottobre 2020. Il manager ha ricoperto ruoli di responsabilità a livello aziendale per nell’ambito del procurement. Negli ultimi due anni e mezzo ha introdotto importanti cambiamenti nel settore commerciale e nel Category Management di MediaMarktSaturn. Ha posizionato queste funzioni chiave in modo ottimale e dando un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Prima catena di elettronica di consumo in Europa con oltre 1000 megastore, MediaMarktSaturn Retail Group opera in Italia con l’insegna MediaWorld, leader di settore nel Paese. Attualmente MediaWorld è presente con 123 punti vendita collocati su tutto il territorio nazionale.