MBE acquisisce PACK & SEND UK

MBE Worldwide ha acquisito il 100% di PACK & SEND UK Limited dall’ex-Master Licensee di PACK & SEND UK tramite World Options Holdings Limited controllata da MBE.

MBE è una piattaforma leader per il commercio a livello mondiale che fornisce soluzioni di e-commerce, spedizione, logistica, marketing e stampa a supporto di Pmi e privati. Nel 2022 MBE ha servito più di 1 milione di clienti business nel mondo generando un fatturato aggregato di 1,3 miliardi attraverso più di 3.150 Centri Servizi in 52 Paesi. E 22 miliardi di euro di ricavi lordi dalla vendita di prodotti attraverso la piattaforma digitale per e-commerce PrestaShop.

Obiettivo rafforzare la presenza diretta nel Regno Unito

PACK & SEND SYSTEM, franchisor della rete PACK & SEND acquisita nel 2021 da MBE Worldwide, è stata fondata a Sydney, in Australia, nel 1993. Da allora ha operato nei settori delle spedizioni e della logistica attraverso una rete di Affiliati e di Master Licensee. E’ diventata operativa in UK dal 2009 in qualità di Master Licensee di PACK & SEND, dando supporto ad una rete di Affiliati che conta 20 Centri Servizi.

Mail Boxes, PACK & SEND and World Options

MBE rinforza la propria presenza diretta nel Regno Unito mercato in cui opera attraverso tre marchi: Mail Boxes Etc., PACK & SEND and World Options. PACK & SEND UK continuerà ad operare nel Regno Unito come società indipendente. Tutte le società appartenenti al gruppo MBE che operano nel Regno Unito manterranno infatti i propri modelli di business e i propri marchi.

“Questo è uno sviluppo entusiasmante per l’azienda UK.”. Ha affermato Mike Ryan, General Manager di PACK & SEND UK. “Unire le forze a quelle di MBE crea opportunità uniche per lavorare con colleghi focalizzati nella gestione di una rete di imprenditori che mettono al centro la soddisfazione dei clienti.”.

PACK & SEND UK è un’eccellente aggiunta strategica per MBE

Grazie al suo modello di business orientato all’imprenditorialità, incentrato sulle persone e sul servizio al cliente, che si adatta al business e alla cultura di MBE. “Diamo il benvenuto a PACK & SEND UK nella famiglia MBE. Insieme, lavoreremo per migliorare la nostra offerta di soluzioni ad alto valore aggiunto per i clienti nel mercato del Regno Unito.” Ha detto Paolo Fiorelli, Presidente e Amministratore Delegato MBE.

Chi è MBE Worldwide

E’ una società con sede in Italia, facilita in tutto il mondo l’attività di imprenditori e privati grazie alla sua piattaforma. Fornisce soluzioni di e-commerce, spedizione, logistica, marketing e stampa tramite una presenza multi-brand. PrestaShop, Mail Boxes Etc. (eccetto Stati Uniti e Canada), PostNet, Spedingo.com, AlphaGraphics, Multicopy, Print Speak, GEL Proximity e World Options. Del 2022 la piattaforma conta oltre 3.150 Centri Servizi in 52 Paesi con oltre 12.500 associati. Con la piattaforma digitale per e-commerce PrestaShop, MBE ha servito più di 1 milione di clienti business generando un fatturato aggregato di €1,3 miliardi. E €22 miliardi di ricavi lordi di vendita nel mondo e-commerce.

