Maria Cucinella Architects per Nice Brasil

Una grande foglia che si appoggia delicatamente su pilastri leggeri: è questa l’immagine simbolo a cui si ispira il tetto del nuovissimo complesso industriale di Nice in Brasile. La multinazionale italiana specializzata in soluzioni per la smart home, security, home & building automation, ha affidato a Mario Cucinella Architects la realizzazione del nuovo headquarter brasiliano.

Il complesso sorgerà a Limeira, a Nord-ovest di San Paolo, e si estenderà su una superficie di 20.000 metri quadrati. Progettato per soddisfare i requisiti della certificazione LEED, l’edificio si pone come punto di riferimento per l’architettura industriale sostenibile.

L’headquarter brasiliano di Nice è stato concepito come una smart factory, ispirata ai principi dell’Industria 4.0. Sono state impiegate nuove tecnologie all’avanguardia per creare un modello di business sostenibile. E inoltre incrementare la produttività e la qualità produttiva degli stabilimenti. E’ stato realizzato con un investimento di 20 milioni di euro e sarà anche uno dei centri internazionali per la ricerca & sviluppo di Nice.

Il progetto sviluppato dallo studio MC A mira a reinterpretare il concetto di stabilimento produttivo instaurando un dialogo con la comunità e l’ambiente circostante. L’edificio ha un luminoso fronte centrale che si affaccia sulla viabilità pubblica principale e comprende la lobby, due piani di uffici, aree comuni e gli spazi per la formazione. La produzione si trova, invece, sul retro ed è collegata all’atrio principale attraverso una grande finestra da cui tutti i visitatori possono osservare il processo produttivo. Sul retro un sistema di percorsi sospesi, immersi nella foresta, si collega all’estensione dell’edificio che ospiterà funzioni pubbliche per i dipendenti.

L’headquarter di Nice è progettato per ridurre il consumo di energia

Il nuovo headquarter brasiliano di Nice è progettato per ridurre il consumo di energia attraverso l’impiego di misure attive e passive, che sfruttano le condizioni climatiche. E inoltre consentono alle strutture e alle sedi centrali dell’azienda di operare fuori rete per alcune parti dell’anno. Senza emissioni di carbonio, supportando gli obiettivi di riduzione di CO2 intrapresi dall’azienda a livello globale. Il building interagisce passivamente con il clima mite di Limeira fornendo ombra e consentendo irradiazioni di luce diffusa agli spazi di lavoro.

L’area di produzione, grazie alla combinazione di massa termica e ventilazione naturale, è operativa tutto l’anno (senza raffreddamento o riscaldamento). Showroom e uffici beneficiano di un sistema a uso misto che incoraggia l’uso della ventilazione naturale riducendo i carichi complessivi di raffreddamento.

Il tetto è il più importante dispositivo passivo ambientale, in grado di offrire protezione dalla radiazione solare diretta durante i mesi più caldi dell’anno. La città di Limeira è caratterizzata da alti angoli solari, piuttosto semplici da mettere in ombra grazie all’implementazione di uno sbalzo orizzontale. La profondità è stata ottimizzata per ombreggiare completamente le facciate in vetro durante le ore centrali della giornata, riducendo del 47% la radiazione incidente. E inoltre evitando il rischio di surriscaldamento.

Il complesso si affida anche alla ventilazione naturale per i due terzi dell’anno, grazie all’accesso a elementi di facciata apribili e all’integrazione di aperture mobili nel patio dell’atrio, che lo trasformano in un gigantesco camino di ventilazione. Un serbatoio d’acqua da 60 metri cubi immagazzina l’acqua piovana per riutilizzarla per l’irrigazione.

La progettazione del paesaggio propone un’interpretazione giocosa della varietà del bioma Cerrado, il secondo bioma più grande del Brasile, dall’erba, alla savana, alle formazioni forestali.

Mario Cucinella fondatore e direttore creativo di MC A

“La sostenibilità è un elemento fondativo del fare architettura. Guardando alla storia, abbiamo avuto sempre bisogno di un rapporto con la materia e, le energie messe in campo, erano quelle del clima: sole, vento e luce. Il progetto ristabilisce una relazione simbiotica tra la struttura architettonica e la natura, interagendo con il paesaggio. E inoltre reinterpretando gli elementi architettonici brasiliani tradizionali, e favorendo l’impiego di tutte le sue caratteristiche passive.”

Leonardo Sanchez general manager di Nice Brasil

“Il nuovo headquarter e plant produttivo rappresenteranno una svolta per il tessuto sociale ed economico di Limeira. Saranno un polo all’avanguardia che offrirà ai propri lavoratori un’esperienza professionale innovativa, dove poter crescere e migliorare le proprie competenze. Oltre ad essere un progetto complesso sotto l’aspetto della responsabilità sociale, che integra industria, comunità e ambiente.

Chi è Nice

Fondata all’inizio degli anni ’90, Nice è leader globale nei settori della Smart Home, Security, Home & Building Automation, con un’offerta completa di soluzioni integrate. Opera nell’automazione di cancelli, garage, sistemi per schermature solari, sistemi di parcheggio, sistemi di allarme wireless e home security, per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Inoltre produce dispositivi, sistemi smart e connessi per applicazioni residenziali e commerciali, per i settori della sicurezza, controllo accessi, IA (Intelligenza Artificiale), health & wellness, controllo e power/AV. Oggi può contare su un’organizzazione di oltre 3.000 persone su 5 continenti, oltre a 15 centri R&D e 14 stabilimenti produttivi al servizio di partner e clienti in 100 Paesi.

Chi è MC A – Mario Cucinella Architects

Fondato nel 1992 a Parigi MC A – Mario Cucinella Architects ha oggi sede a Bologna e Milano ed è composto da oltre 100 professionisti. E’ specializzato nella progettazione architettonica che integra strategie ambientali ed energetiche, avvalendosi di un dipartimento di R&D interno. Ha realizzato progetti in Europa, Cina, Africa del Nord e Centrale, Medio Oriente e Sud America ed ha in corso di progettazione e/o costruzione circa una cinquantina di progetti. Nel 2021 lo studio partecipa a COP26. E’ stata l’unica realtà di progettazione italiana firmataria di “1,5°C COP26, Communiqué” di Architecture 2030. Una lettera aperta ai governi che dimostra l’impegno delle aziende e delle organizzazioni a rispettare il piano dell’abbassamento di 1,5°C dell’accordo di Parigi e chiede ai governi di fare lo stesso.