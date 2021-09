Maikii sarà presente a Haptica Live! Bonn 23 settembre

Dopo aver partecipato a Premium Sourcing Parigi a Marke[ding] Vienna, e PromotionTradeExhibition Milano, Maikii sarà presente a Haptica Live! Bonn il prossimo 23 settembre.

L’azienda di Treviso opera nel mercato della produzione, personalizzazione e distribuzione di prodotti ed accessori tech. Le fiere sono l’occasione per presentare la nuova brand identity dal pay-off “Where tech meets human”. E soprattutto per fare conoscere le due anime di Maikii. Un’anima tecnologica, da sempre nel DNA del brand, e quella umana, a sottolineare l’importanza della relazione con la clientela.

Tra le new entry a catalogo, il tema “smart working” è sempre trainante: si spazia da tastiere wireless a carica batterie, da adattatori a cavetti USB. Ma la novità si chiama Fresh, borraccia digitale e auto igienizzante. E’ dotata di un sistema di sterilizzazione interno che, tramite raggi UV, elimina la maggior parte di virus e batteri. Il tappo include un sensore sensibile al tocco e un display Led: bastano due tocchi e si avvia la sterilizzazione.

Fresh non teme coloranti né naturali né artificiali, e nessun agente chimico può intaccare il suo interno in acciaio inox 304 per uso alimentare. Ha una batteria 220 mAh ricaricabile tramite cavo USB Type-C.

L’interno è in acciaio inossidabile, e ha una capacità di 750 ml. È disponibile nel colore bianco, ha un laccio in silicone per portarla facilmente con sé. È personalizzabile con loghi tramite incisione laser.



“Settembre – con Haptica Live! Bonn – rappresenta per noi un mese molto intenso e strategico”, dice Francesco Poloniato, direttore creativo e Co-Fondatore di Maikii. “È il momento della ripartenza e il periodo in cui si svolgono le più importanti manifestazioni fieristiche nei Paesi europei di nostro maggiore interesse: Italia, Francia, Germania e Austria. Siamo felici di ricominciare a partecipare ad eventi in presenza per poter incontrare i nostri clienti e fornitori”.

