Luppino Ad in Plurima e Catalano country manager in Avaya

Plurima ha nominato Fabio Luppino Ad della società a fianco di Luca Marconi (presidente esecutivo), Avaya ha nominato Alessandro Catalano country manager Italia.

Plurima opera nella fornitura dei servizi di logistica sanitaria, trasporti, outsourcing amministrativo e gestione documentale per la Pa ed è partecipata al 31% dal fondo di private equity Siparex. Avaya, invece, fornisce soluzioni aperte, convergenti per migliorare e semplificare le comunicazioni e la collaborazione, in modalità cloud, locale o ibrida.

Fabio Luppino Ad di Plurima

Luppino vanta una lunga esperienza professionale e manageriale nell’ambito della sanità, essendo stato Ad e direttore promozione e sviluppo dell’azienda Servizi Ospedalieri S.p.A. Si tratta di una realtà leader in Italia nei servizi specialistici del segmento laundering & sterilization per il settore sanitario. Dal 2017 è presidente della sezione sanità di Assosistema. L’associazione di categoria riunisce le imprese che si occupano della sicurezza sui luoghi di lavori e dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili.

Diventare leader nella logistica e nella gestione documentale

Con l’arrivo di Luppino Plurima si arricchisce di nuove competenze per rafforzare la competitività. Dopo l’entrata del Fondo Siparex nel capitale l’inserimento di Fabio Luppino rappresenta una spinta per la crescita aziendale e il raggiungimento degli obiettivi del piano di sviluppo. Ossia l’ulteriore consolidamento di Plurima quale leader nei settori della logistica e della gestione documentale.

Alessandro Catalano country manager Avaya Italia

Catalano ha l’obiettivo di definire e implementare strategie finalizzate ad accelerare l’adozione di Avaya OneCloud, l’offerta di comunicazione e collaborazione in cloud basata sull’intelligenza artificiale. Questo in una geografia di mercati legati ancora a modelli di comunicazione “tradizionale”. Mercati consapevoli dell’esigenza di velocizzare il processo verso la trasformazione digitale sia in ambito privato che in ambito pubblica amministrazione

Il nuovo manager Avaya ha costruito il proprio percorso professionale in multinazionali leader come Salesforce, Genesys, Nuance, Almaviva, Alcatel-Lucent. Tutte esperienze che gli hanno permesso di acquisire elevate competenze tecnologiche, commerciali e manageriali.



A sinistra Fabio Luppino e a destra Alessandro Catalano

