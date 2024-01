Luca De Nard nuovo Dg di L – founders of loyalty Italy

Luca De Nard entrerà a far parte del gruppo L – founders of loyalty Italy dal 1 febbraio. Entra nel gruppo forte di un esperienza nel mondo del retail analytics e largo consumo. E inoltre nell’analisi dei consumatori e dei mercati per indirizzare la strategia di posizionamento del gruppo.

Si rafforza la strategia del gruppo leader nel settore del loyalty marketing

“Con l’arrivo di Luca De Nard nella nostra famiglia puntiamo a rafforzare l’analisi dei dati dei consumatori e dei mercati con un professionista di esperienza in realtà italiane e multinazionali”. Ha detto Oscar Goffredi nominato nuovo Founder | Chairman di L – founders of loyalty Italy.

L – founders of loyalty è uno dei leader nel settore del loyalty marketing. Il suo posizionamento si fonda su tre pilastri principali: Insight, Data e Consumatore, definendo la propria strategia data driven.

L’importanza dell’analisi dei dati dei consumatori e dei mercati

“Sono molto felice dell’opportunità che mi è stata data ed entusiasta di iniziare questo nuovo percorso professionale ed umano. Questo gruppo mette la persona al suo centro. L’analisi dei dati dei consumatori e dei mercati riveste un ruolo centrale in una azienda leader nel suo business con una visione strategica e di retailer thought leadership”. Ha detto Luca De Nard –

L – founders of loyalty Italy è parte di L – founders of loyalty, Gruppo internazionale con sede principale in Olanda e presente in oltre 30 Paesi del mondo, nato nel 2020. Leader nel settore del loyalty marketing, il Gruppo realizza campagne di fidelizzazione per la GDO/DO offrendo ai retailer una consulenza a 360°.