Löwengrube si affida a BNP Paribas per crescere

L’accordo tra Löwengrube e BNP Paribas Leasing Solutions si potrebbe definire un prezioso tassello della strategia di crescita dell’azienda italiana. Nata nel 2005 per iniziativa di Pietro Nicastro e Monica Fantoni, l’azienda italiana è proprietaria dell’omonimo brand di ristoranti-birrerie in stile autentico bavarese.

Più facile diventare franchisee di Löwengrube

Nel 2014 si è trasformata in una rete distribuita su tutto il territorio nazionale con 30 punti vendita, di cui uno a Tirana. Con 5 locali a gestione diretta, Löwengrube punta ad espandersi anche coinvolgendo nuovi imprenditori, franchisee interessati. In modo specifico al settore della ristorazione e multifranchisee con attività diversificate, intenzionati a replicare il modello di successo del format. L’azienda collabora con primari operatori internazionali del canale dei consumi fuori casa e punta a raggiungere la quota di 80-90 pv nel giro di 5 anni.

L’accordo con BNP Paribas Leasing Solutions renderà più vantaggiosa l’adesione di nuovi imprenditori alla rete di franchising. E garantirà loro finanziamenti per aprire da zero nuovi locali dopo l’affiliazione al brand.

Löwengrube sempre sul campo, a fianco dei franchisee

Insieme, BNP Paribas Leasing Solutions e Löwengrube garantiscono una via preferenziale e più agevole ai potenziali franchisee, istituendo una pratica non così scontata. Nel mondo del franchising, sono ancora una minoranza le aziende che si premurano di creare un seguito all’affiliazione, suggerendo soluzioni. E soprattutto senza lasciare che l’iniziativa gravi totalmente sul nuovo franchisee. Solo così diventa possibile concepire e progettare piani di sviluppo ambiziosi come quelli di Löwengrube.

L’accordo è anche un’ulteriore dimostrazione dell’approccio di Löwengrube alla formula del franchising.