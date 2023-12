Linde MH affianca Agglotech

Linde Material Handling, attraverso Qualift, supporta ormai da vent’anni la logistica di Agglotech, leader nella progettazione e produzione di composti e agglomerati per l’edilizia.

Si consolida così la partnership tra Linde Material Handling e Agglotech. Si tratta ormai di una collaborazione, che prosegue da oltre vent’anni. Linde ha affiancato l’attività logistica di Agglotech attraverso una fornitura di circa 20 carrelli elevatori frontali da 3 fino a 15 tonnellate.

Gli ultimi arrivati sono i Linde H 150 D che vanno ad aggiungersi ai circa 20 carrelli elevatori con portata da 3 fino a 15 tonnellate

Nata nel 1980, Agglotech ha vissuto una costante crescita che l’ha portata a diventare il più grande produttore di rivestimenti esterni in terrazzo. Ha un fatturato pari a 22 milioni di euro nel 2022. Con oltre 20.000 mq distribuiti nei suoi due stabilimenti, Agglotech garantisce una capacità produttiva giornaliera di circa 50 blocchi di cemento. Un numero pari a circa 2000 mq di pavimenti, 800 metri quadrati di gradini e 500 metri quadrati di rivestimenti.

In particolare, nel sito di Marzana in provincia di Verona, l’azienda lavora il cemento e graniglie di marmo per ottenere gli agglomerati. Qui, si movimentano carichi gravosi e molto usuranti su un solo turno, ragion per cui l’azienda necessitava di carrelli con una capacità di portata alta. Carrelli in grado di assicurare sicurezza e precisione. A venire incontro a questa esigenza, è stata Linde Material Handling, con Qualift, che fornisce carrelli elevatori frontali da 3 fino a 15 tonnellate. Una fornitura a cui ha fatto seguito l’implementazione di un progetto 4.0 che ha portato all’installazione di Linde Connect. Si tratta di un software di gestione della flotta ideato da Linde che consente di avere sempre il controllo totale delle operazioni.

Ilario Tacchella, Presidente di Agglotech

“Ci siamo orientati verso la soluzione offerta da Linde Material Handling perché è predisposta a risolvere i requisiti dell’industria 4.0. Ci garantisce una più efficiente gestione della nostra flotta di carrelli elevatori. Grazie al sistema Linde Connect, stiamo riscontrando un utilizzo più efficiente dei flussi operativi.”

Matteo Ravazzani, Product Manager di Linde MH Italia

“Con il sistema Connect di Linde si possono monitorare e gestire in tempo reale tutti i dati relativi alla flotta aziendale. I principali vantaggi sono il miglioramento della gestione delle tempistiche delle movimentazioni. E poi un utilizzo più efficace e sicuro dei carrelli elevatori e la facilità di interconnessione tra sistemi aziendali”.

Aumentare la sicurezza

Per aumentare la sicurezza sui 7 carrelli 3 tonnellate e sui 6 carrelli 15 tonnellate operativi a Marzana, è stato installato il sistema di assistenza alla guida Linde Safety Guard. Permette di gestire le interazioni tra carrelli e di rallentare automaticamente i carrelli in aree predefinite.

Qualift è la Concessionaria Consolidata di Linde Material Handling

A ricoprire un ruolo fondamentale in questa partnership è Qualift, Concessionaria Consolidata di Linde Material Handling. Un punto di riferimento nella vendita e noleggio di carrelli elevatori nuovi ed usati, nell’assistenza postvendita, nella revisione e manutenzione di carrelli. E inoltre di macchine ed attrezzature industriali per la logistica nelle provincie di Brescia, Cremona, Mantova e Verona

Grazie alle soluzioni energetiche Linde MH, l’azienda sta supportando Agglotech anche nella graduale transizione verso l’elettrico, garantendo la stessa salvaguardia della produttività attuale. L’azienda ha già sostituito 3 carrelli diesel con frontali elettrici. Ma le prospettive future vedono un incremento di questa tipologia di carrelli, vista l’attenzione alla sostenibilità condivisa da entrambe le realtà.