Lifeanalytics acquisisce Ecol Studio

Ecol Studio dal 1982 realizza analisi, consulenza e formazione rivolte alla tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza delle persone. E’ entrato a far parte del gruppo Lifeanalytics. Quest’ultimo è un gruppo specializzato nei servizi di analisi chimiche, microbiologiche e biologiche, con 30 laboratori diffusi in 14 Regioni e oltre 600 dipendenti.

Le 9 sedi in Italia e le 2 società in Europa di Ecol Studio, partner per lo sviluppo sostenibile di migliaia di aziende, vanno ad ampliare il network di Lifeanalytics. Ma soprattutto ampliano l’offerta di analisi per le imprese che certificano il proprio impegno nella sostenibilità ambientale.

Giovanni Giusto amministratore delegato Lifeanalytics

“Siamo lieti che Ecol Studio entri a far parte del nostro gruppo. Porta in dote una grande expertise nei settori dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Oltre che nell’ambientale, già parte del nostro core business. Questa operazione è per noi un risultato importante per consentire al gruppo di raggiungere gli obiettivi di crescita prefissati”.

Claudio Fornari amministratore delegato di Ecol Studio

“Questa operazione cambierà radicalmente il mercato nazionale dei servizi analitici, permettendoci di essere più vicini ai nostri clienti e offrire un servizio ancor più efficace e tempestivo”.

L’operazione fa parte di una strategia basata sull’integrazione di nuovi laboratori, oltre 30 dalla fondazione del Gruppo nel 2018 ad oggi. Advisor finanziari sono stati rispettivamente Kon per Lifeanalytics e Ceresio Investors per la famiglia Fornari, fondatori di Ecol Studio. PWC e Studio Tributario De Jure e Marseglia hanno invece curato gli aspetti fiscali dell’operazione, rispettivamente per Lifenalytics e per Ecol Studio. Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati da Chiomenti, che ha assistito Lifeanalytics, e da Carnelutti Law Firm, che ha assistito i venditori di Ecol Studio. Lo Studio Petrocelli ha infine assistito Ecol Studio per taluni aspetti di diritto del lavoro.

