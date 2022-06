L’hotel Bauer di Venezia è della catena Rosewood

Rosewood Hotels & Resorts® è stato scelto per gestire il leggendario Hotel Bauer a Venezia, in Italia. Di proprietà dello sviluppatore immobiliare SIGNA Prime Selection, l’hotel si trova nello storico sestiere di San Marco, tra il Canal Grande e Piazza San Marco. Il Bauer si aggiunge alla collezione di Hotel e Resort di lusso e rappresenta un significativo ampliamento dell’attuale portfolio europeo.

A caccia dei Green Pass, Casa Klima e LEED Gold

Costruito nel 1880, l’Hotel Bauer sarà oggetto di una ristrutturazione pluriennale a partire da novembre 2022 quando chiuderà per riaprire come Rosewood Hotel Bauer nel 2025. L’architetto veneziano Alberto Torsello e il gruppo di interior design Bar Studio guideranno i lavori di ristrutturazione restaurando la struttura già esistente e

integrando nuovi elementi architettonici. Saranno oggetto di restauro: la facciata originale, la grande scala a chiocciola e molti elementi interni che fanno parte del ricco passato della proprietà.

L’intero progetto poggia sulla necessità di rinnovare l’Hotel in termini di sostenibilità. La proprietà infatti mira ad ottenere tre certificati molto importanti: il Green Pass, Casa Klima e LEED Gold.



Rosewood Hotel Bauer disporrà di almeno 110 camere, delle quali oltre la metà saranno suite, alcune

signature suite e una suite presidenziale. L’offerta enogastronomica includerà un ristorante informale e un wine bar al piano terra, un raffinato ristorante tipico veneziano. E un bar sul tetto con la tradizionale Altana veneziana. La proprietà

ospiterà anche un giardino pensile all’Italiana con vista mozzafiato sulla città, una lussuosa struttura benessere e una piscina all’aperto con un bar situato all’ottavo piano. Uno spazio retail di lusso che si estende per circa oltre 3.000 metri quadrati sarà integrato nell’esperienza offerta dall’Hotel e si troverà sul retro dell’edificio direttamente sull’animata piazza Campo San Moisé, vicino a Piazza San Marco.

Rosewood Hotel & Resort solo hotel di lusso

Rosewood Hotels & Resorts® gestisce una collezione di 29 hotel, resort e residence di lusso unici nel loro

genere in 17 paesi nel mondo. Ogni proprietà Rosewood abbraccia la filosofia A Sense of Place® del brand

volta a valorizzare la storia, la cultura e l’identità di ogni singolo luogo. La collezione comprende

alcuni degli hotel e resort più leggendari del mondo. Tra cui The Carlyle, A Rosewood Hotel a New York,

Rosewood Mansion a Turtle Creek a Dallas e Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel a Parigi, oltre a nuovi

classici come Rosewood Hong Kong e Rosewood São Paulo.