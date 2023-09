LG Magna e-Powertrain vola in Ungheria

LG Magna e-Powertrain, la Joint Venture tra LG Electronics e Magna creata nel 2021, ha annunciato la propria espansione con un nuovo stabilimento a Miskolc, in Ungheria. Lo stabilimento sorgerà nella zona industriale di Miskolc, dotata di infrastrutture ben sviluppate e situata in posizione strategica rispetto ai clienti OEM. E agli altri stabilimenti Magna della regione. L’azienda ha inoltre ricevuto un forte sostegno da parte del governo ungherese e delle autorità locali.

La joint venture inaugura il quarto impianto di produzione

ll termine dei lavori è previsto per il 2025, anno in cui il nuovo stabilimento avvierà la produzione di motori elettrici e offrirà una serie di soluzioni di propulsione elettrificata. Tra cui inverter e caricabatterie di bordo per il crescente mercato dei veicoli elettrici. L’impianto di 27.000 mq sarà il primo sito di produzione di LG Magna e-Powertrain in Europa. Creerà circa 200 nuovi posti di lavoro quando inizierà la produzione nel 2026.

“Il nuovo impianto ungherese rappresenta un importante traguardo per la nostra crescita”. Ha detto Diba Ilunga, Presidente di Magna e-powertrain. “Grazie a questa nuova struttura LG Magna e-Powertrain è in grado di far fronte alle richieste dei clienti e all’aumento della produzione globale di veicoli elettrici.”

“Questo nuovo stabilimento testimonia la notevole crescita di LG Magna e-Powertrain, grazie alla nostra solida collaborazione”. Ha dichiarato Eun Seok-hyun, presidente di LG Vehicle component Solutions Company. “Il nuovo impianto mira a soddisfare le richieste delle case automobilistiche. Dimostra il nostro impegno a fornire soluzioni innovative ai nostri clienti”.

Mentre il settore si sposta verso l’elettrificazione dei veicoli, la joint venture offre alle case automobilistiche un portfolio scalabile che include soluzioni complete di componenti che consentono l’elettrificazione.

“Questo nuovo impianto mira a espandere la crescita di LG Magna e-Powertrain nel mercato europeo”.Ha dichiarato Cheong Won-suk, CEO di LG Magna e-Powertrain. “Insieme agli stabilimenti in Messico, Cina e Corea del Sud, quello in Ungheria sarà fondamentale per accelerare il percorso dell’azienda. Partner di riferimento per le soluzioni di mobilità nel mercato globale dei veicoli elettrici, mercato che è in rapida crescita”.