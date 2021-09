Le proposte NH Hotel per aziende e professionisti

NH Hotel Group lancia una offerta esclusiva per il segmento B2B con il lancio del nuovo “ NH+ Business Program”, un programma pensato per la clientela business. Sono previsti sconti fino al 25% sui pernottamenti, 10% nei bar e ristoranti. Inoltre sono previsti sconti su parcheggio, copertura Wi-Fi premium, late check-out e early check-in.

“NH+Business Program” interamente dedicato alle aziende

“NH+ Business Program rientra nel più ampio processo di potenziamento messo in atto dalla compagnia a partire dall’inizio di quest’anno per il segmento B2B”. Ha detto Ambra Lee Agnoletti, director of business development NH Hotel Group Italia. “Siamo chiamati a fornire soluzioni più smart e veloci all’altezza della clientela business. Con il nuovo programma puntiamo a fidelizzare le aziende già nostre clienti. Inoltre vogliamo ampliare il nostro network offrendo una serie di vantaggi e servizi esclusivi e su misura”.

Usufruire del programma NH è semplicissimo

Basta infatti registrarsi gratuitamente online con le proprie credenziali sul sito www.nh-hotels.it/nhcompanies/companies e definire quanti notti si vogliono prenotare nell’arco di un anno. Una volta indicato il numero, sarà automatico l’accesso a una delle 4 categorie corrispondenti. Più sono i soggiorni, più crescono i vantaggi.

La categoria SMART, per 1 notte, promette uno sconto dal 12% al 20% sulle tariffe flessibili e un ulteriore 5% su quelle promozionali. La seconda ADVANCE, da 10 a 24 notti, oltre i primi due servizi mette a disposizione anche l’early check-in e il late check-out. La categoria MASTER, da 25 a 75 notti, prevede uno sconto tra il 17% e il 22% sulle tariffe flessibili. Con un ulteriore 5% su quelle promozionali e aggiunge ai vantaggi di cui sopra anche uno sconto del 20% sul parcheggio.

Infine, la quarta categoria ELITE, da 75 notti in su, prevede tutti i benefit di quelli precedenti e fino al 25% di sconto sulle tariffe flessibili. Con un ulteriore 5% su quelle promozionali e anche l’utilizzo gratuito del Wi-Fi premium e uno sconto sui servizi della lavanderia, dal lunedì al giovedì.

Tra le strutture prenotabili alcuni tra gli hotel più suggestivi di NH Hotel

Tra le strutture prenotabili ci sono alcuni tra gli hotel più suggestivi di NH Hotel Group. Come NH Collection Palazzo Cinquecento, il 5 stelle della Compagnia che sorge al centro della città. O ancora NH Collection Milano Porta Nuova, 4 stelle ubicato nel cuore pulsante del capoluogo meneghino. Oltre a hotel NH Hotel Group noti per i servizi premium come NH Collection Valencia Colón, in Spagna, NH Collection Amsterdam Flower Market, in Olanda, o nhow Marsiglia in Francia.

