Lavinia Franzetti è il nuovo CMO Lookiero

Lei è italiana, classe ’89, ed esperta in scale-up, lui è Lookiero nato dalla mente di Oier Urrutia nel luglio del 2015. Una fusione fra look e quiero cioè il look che desidero affermato come servizio di e-commerce con personal shopper. Molto apprezzato in Europa dove è presente dal 2016, prima in Francia, UK, Lussemburgo Portogallo e Belgio. Poi in Italia nel maggio 2019 e in Germania nel 2021.

­Lei di base all’estero tra Inghilterra e Spagna, con il nuovo incarico seguirà le attività marketing di Lookiero, il primo e-personal shopping online d’Europa che quest’anno festeggia 6 anni di attività. Lavinia professionalmente non è nata ieri. Entra nel team Lookiero in qualità di CMO dopo aver maturato una pluriennale esperienza nel settore digital. In particolare nelle scaleup dove ha seguito l’evoluzione dell’unicorno inglese Gousto, in qualità di growth director.

Lookiero oggi presente in 8 Paesi europei risponde all’esigenza di oltre 3 milioni di clienti in Europa. Cosa chiedono questi clienti? Di vivere l’acquisto di capi da indossare in modo innovativo trovando una nuova versione di sé, grazie al supporto di un personal shopper dedicato. E soprattutto grazie alla comodità di ricevere un mini guardaroba di 5 pezzi direttamente a casa.

Lavinia Franzetti CMO Lookiero

“Lookiero ha tantissimo potenziale di crescita. È un servizio basato su personalizzazione e attenzione verso i clienti. Grazie a un mix di intelligenza artificiale e capitale umano, propone un nuovo approccio allo shopping. I risultati ottenuti in questi 6 anni di attività indicano che siamo sulla strada giusta. Lookiero risponde anche a un nuovo modo più consapevole e sostenibile di fare shopping. Possiamo parlare di “guardaroba ragionato” perchè il personal shopper Lookiero costruisce in ogni box un mini guardaroba coordinabile in più outfit. Sempre pensato per creare mix&match con i capi basic già in possesso della cliente. Questo aspetto anti-spreco reso possibile dalla consulenza dei personal shopper è uno dei plus su cui lavoreremo molto da un punto di vista comunicativo. Insieme ai valori propri del brand come bodypositivity, self expression e consapevolezza del proprio potenziale”.

Secondo Oier Urrutia,ceo Lookiero l’ingresso di Lavinia rappresenta un nuovo importante passo verso la costruzione del team global. Un team che permetterà di proseguire più spediti verso una ulteriore crescita europea. “Siamo partiti in 5 persone quando lo abbiamo lanciato, ora siamo in oltre 500 persone di 23 nazionalità diverse. Abbiamo 5 sedi (Bilbao, Madrid, Londra, Parigi e Milano), un magazzino logistico di oltre 9000 mq e un team di oltre 200 personal shopper.

Oier Urrutia

Valentina Granero marketing manager Lookiero Italia

“Il nostro obiettivo sull’Italia è quello di continuare a crescere facendo conoscere a sempre più donne i plus del servizio Lookiero. Non solo un servizio online che fa risparmiare tempo nello shopping. Ma un modo per acquistare capi adatti al proprio stile, che ci valorizzino al meglio e che sappiano portare alla luce la parte migliore di ognuna di noi”.

