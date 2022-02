Laura Hines-Pierce alla guida di Hines

Laura Hines-Pierce arriva ai vertici dell’azienda di famiglia guidata da Jeff Hines. Laura Hines-Pierce guiderà la Hines come Ceo dopo aver ricoperto la posizione di senior managing director.

“Laura è stata determinante nel guidare l’efficienza e creare valore per i nostri investitori e clienti. È un onore averla alla guida”, ha detto Jeff Hines, presidente e co-ceo di Hines. “Guidare Hines nel pieno della trasformazione del settore immobiliare richiede pensiero strategico, visione e leadership empatica, qualità che Laura incarna al 100%. Insieme, porteremo avanti l’eredità di nostro padre dando priorità a qualità, servizio e integrità”.

Laura Hines-Pierce co-ceo di Hines

“Sono orgogliosa di proseguire il processo di sviluppo che stiamo vivendo a tutti i livelli di Hines. Mio padre è stato il catalizzatore della nostra espansione e crescita globale negli ultimi tre decenni. Sono entusiasta di collaborare con lui in questo momento cruciale per l’azienda. Il ritmo dell’innovazione nel settore immobiliare sta raggiungendo quello di altre industrie. Il mio obiettivo primario è sempre stato – e continua ad essere – posizionare Hines in prima linea in questi cambiamenti”.

Nel 2020, Laura ha contribuito a costruire la piattaforma di gestione degli investimenti che ha lanciato tre fondi di punta negli Usa e in Asia. La capacità di investimento è di 4,8 miliardi di dollari in azioni che si traduce in 10,8 miliardi di dollari di potere d’acquisto. Ha integrato l’innovazione in tutte le aree del business e definito ulteriormente gli impegni ESG dell’azienda.

Negli scorsi anni, Laura ha contribuito al processo di crescita e trasformazione del gruppo, lavorando a stretto contatto con i co-heads dell’investment management team. Inoltre con il global chief investment officer e il ceo dei capital markets, per perfezionare la strategia di investimento e gli sforzi di acquisizione. Ha contribuito, in veste di project manager, al progetto River Point, uno sviluppo di circa 93.000 mq a Chicago. E’ stata tra le fondatrici del team che ha costruito la rete di donne di OneHines, catalizzatore d’attenzione della società sui temi di diversità e inclusione. Prima di entrare in Hines, ha lavorato per Sotheby’s a New York. Si è laureata alla Duke University con una laurea in Economia e Storia dell’Arte e ha ricevuto il suo MBA alla Harvard University.

Laura Hines-Pierce e Jeff Hines

In arrivo altri Hines

Hines intende portare avanti il suo piano di successione coinvolgendo in futuro, a discrezione di Jeff, anche i due fratelli di Laura, Adam e Matthew Hines. Adam lavora nella divisione capital market dell’azienda, mentre Matthew fa parte di un team di sviluppo nella regione occidentale del Gruppo.

Lars Huber ceo Hines Europe

“Dall’ingresso in Europa all’inizio degli anni ’90, Hines ha fatto crescere la sua piattaforma in modo sostanziale. Oggi detiene 16 uffici con oltre 600 dipendenti in 13 paesi. Lavorando a stretto contatto con Laura, Jeff e la leadership di Hines, abbiamo costruito una visione unitaria per i piani di crescita a lungo termine in Europa. I principali tipi di prodotti e strategie di investimento ci permettono di stare al passo con le continue trasformazioni del settore.”