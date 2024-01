La fune Flexpack porta nella Storia il brand Teufelberger-Redaelli

Teufelberger-Redaelli, brand unione di due storiche aziende del business delle funi d’acciaio, consegue un nuovo Guinness World Record. Il suo fiore all’occhiello Flexpack è la fune di acciaio più pesante al mondo, con un peso di 495 tonnellate e una lunghezza superiore ai 4 km.

La fune, arrivata al quinto GWR consecutivo in campo ingegneristico e tecnologico, è stata prodotta nello stabilimento di Trieste di Teufelberger-Redaelli. Ha richiesto un periodo di lavorazione di 7 mesi, con oltre 50 risorse impegnate tra progettazione, procurement, lavorazione e messa in opera.

La fune viene utilizzata nei casi di abbandono e recupero off-shore e nelle operazioni di posa di tubi

Questa fune è stata progettata e realizzata per soddisfare le difficili applicazioni sottomarine. Per sempio attività di abbandono e recupero off-shore e operazioni di posa di tubi. Tutto questo grazie al nuovo design che permette di ottimizzare tutte le forze assiali e trasversali a cui è sottoposta la fune.

Flexpack è utilizzata da tutti i maggiori player del settore Offshore

Con oltre 65.000 tonnellate di funi metalliche con diametro compreso tra 76mmm e 160 mm, Teufelberger-Redaelli ha prodotto oltre 1323 chilometri di funi. La nuova fune verrà utilizzata per missioni di abbandono e recupero su cabestano con Safety Working Load di 750/1000 T in operazioni subsea condotte in acque ultra-profonde.

Una serie di successi nel Guinness World Record a partire dal 2010

Teufelberger-Redaelli ha conseguito importanti commesse nel settore funiviario. Per esempio il Point de La Masse in Francia (2021), la Nebelhornbahn di Oberstdorf – Germania (2021), il Tires-Malga Frommer (2022). E inoltre la tratta Kotor-Kuk in Montenegro (2023) e la Cima Grawand – Maso Corto (2023).

I sistemi Teufelberger-Redaelli sono applicati su ponti a campata unica come il ponte Storebælt, il Tana Bru, il Dalsfjord Suspension Bridge, il ponte di Tillf e il ponte di Strömsund. E inoltre su ponti pedonali/ciclabili tra cui le passerelle del canale di Dubai, la passerella del fiume Scioto in Ohio. Oppure nello Sky Bridge 721– Dolni Morava, il ponte sospeso più lungo del mondo.

Le funi Teufelberger- Redaelli hanno trovato applicazione in progetti famosi in tutto il mondo come il London Eye e la ruota panoramica High Roller di Las Vegas. Nonché in applicazioni per facciate e strutture di grandi dimensioni (come lo Shed Cultural Center di New York e il Diversity Garden in Canada). Oppure in grandi stadi di calcio e olimpici come l’Hard Rock Stadium dei Miami Dolphins, lo stadio di cricket di Motera. E inoltre gli stadi del Cairo, di Valencia e Budapest.

Markus Würcher, Chief Executing Officer di Teufelberger-Redaelli

“Siamo entusiasti e molto orgogliosi di questo nuovo record, che celebra non solo la nostra capacità di project management e di lavorare continuamente al miglioramento dei nostri prodotti, ma anche il nostro essere in grado di fornire le migliori tecnologie ai nostri clienti”. Markus Würcher, Chief Executing Officer di Teufelberger-Redaelli.

Chi è Teufelberger-Redaelli e il Gruppo Teufelberger

E’ un brand leader mondiale nello sviluppo, progettazione, produzione e distribuzione di funi d’acciaio ad alta performance con sedi in Austria, Italia e Cina. Parte del Gruppo Teufelberger, azienda a conduzione familiare di successo internazionale fondata nel 1790 è giunta alla settima generazione. Il suo portafoglio comprende funi d’acciaio per funivie, gru e tensostrutture, funi in fibra sintetica per la vela, la protezione anticaduta personale.

Inoltre le sue funi vengono utilizzate per la cura degli alberi e le applicazioni industriali, nonché reggette in plastica per la sicurezza dei trasporti. Il Gruppo opera attraverso 14 filiali in Austria, Italia, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Thailandia, Polonia e Svezia. Nel 2022 ha conseguito un fatturato di 350 milioni di Euro, a fronte di una forza lavoro di 1.500 dipendenti in tutto il mondo. Di questi circa 500 operano nell’HQ di Wels (Austria) e più di 300 in Italia.